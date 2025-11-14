El Rey Felipe VI acepta la presidencia de honor de la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma. La Casa Real ha remitido al Ayuntamiento de Palma la nueva credencial de aceptación de la Presidencia de Honor de la Fundación Pilar y Joan Miró Mallorca por parte del Rey Felipe VI.

La institución ha respondido, así, positivamente, a la solicitud que le había formulado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a través de una misiva remitida al Palacio de la Zarzuela, el pasado 20 de octubre, de disponer de una nueva credencial de aceptación de la presidencia de honor de la Fundación por parte del Rey Felipe VI en sustitución a la concedida por el Rey Juan Carlos I el 25 de enero de 1980.

En el contenido de la carta, el primer regidor expresaba la importancia que supondría para la fundación disponer de la nueva credencial, dentro del marco estratégico de impulso a la labor que desarrolla el Patronato, bajo la presidencia del alcalde, con el objetivo de preservar y divulgar el legado creativo de Joan Miró.

De hecho el próximo jueves 20 de noviembre darán inicio las obras de restauración de Son Boter, la posesión mallorquina del siglo XVIII que dispone de la declaración de Bien de Interés Cultural y que actualmente es propiedad de la Fundación.

La finca fue adquirida por Miró en 1959 con la idea de transformarla en su segundo estudio, complementando la actividad que el artista realizaba en el taller diseñado por Josep Lluís Sert y en el que se había instalado tres años antes.

Entre los numerosos aspectos de interés que presenta Son Boter está el hecho de que en esta localización Miró creó numerosos grafitis de carboncillo en las paredes, que corresponden a figuras y personajes relacionados con sus esculturas.

Por otro lado, el 2026 seguirá centrado en la reivindicación del legado de Joan Miró como patrimonio cultural y artístico de referencia de la ciudad donde vivió y trabajó buena parte de su vida.