Topuria reta a Makhachev tras proclamarse bicampeón de UFC: «Aburrido, te pongo a dormir»

Ilia Topuria ha vuelto a retar a Islam Makhachev después de que el luchador ruso se proclamase doble campeón de la UFC al derrotar a Jack Della Maddalena en el combate por el cinturón de peso wélter. El español calificó de «aburrido» a su compañero de profesión, con el que está deseando enfrentarse desde hace unos meses pese a las negativas de éste.

Así de directo fue Topuria a través de sus redes sociales: «Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te pongo a dormir».

Con su victoria Makhachev podría volver al número uno del ranking general de la UFC, algo que duele a un Topuria que espera poder verse las caras con el ruso en un combate durante el año que viene. Cerca del octógono, el periodista Joe Rogan preguntó al flamante ganador quién le gustaría que fuese su próximo rival, aunque prefirió no mojarse. Sí dejó claro el escenario de su siguiente combate y la fecha: la Casa Blanca el 14 de junio de 2026.

De ahí que exista la posibilidad de que Topuria dispute su tercer cinturón de la UFC en un evento histórico en la Casa Blanca, con Donald Trump como anfitrión. El campeón del peso pluma y peso ligero podría buscar un logro sin precedentes: el campeonato del peso wélter frente al rey de la división y potencial número uno de la clasificación libra por libra de la compañía de MMA, Makhachev, en un combate de ensueño.

¿Topuria-Makhachev en la Casa Blanca?

La idea de celebrar una velada de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, planteada por el presidente de los Estados Unidos y confirmada por el de la UFC, Dana White, está tomando forma para el 14 de junio de 2026. El objetivo es crear la «mejor cartelera de todos los tiempos», un marco inigualable para una «súper pelea» entre los dos luchadores más dominantes de la actualidad.