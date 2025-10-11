Así fue el homenaje de la Federación a Topuria tras la victoria de España en Elche

La Federación Española de Fútbol tuvo un detalle con Topuria a la conclusión del encuentro que enfrentó a España y Georgia en Elche poniendo la canción ‘Yo lo soñé’, donde Omar Montes y Saiko combinan ‘La canción del mariachi’ con un rap en el que se menciona al campeón del mundo. El encuentro, clasificatorio para el Mundial de 2026, fue muy especial para el luchador, ya que nación en Tiflis y se crio en nuestro país.

Además, en el descanso del partido, Rafael Louzán, presidente de la Federación, entregó una placa conmemorativa al campeón hispano-georgiano. También hay que recordar que estuvo presente este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde visitó a los internacionales españoles tras el entrenamiento.

La selección española se impuso a Georgia (2-0) en el estadio Martínez Valero de Elche, en la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, con goles de Yeremy Pino y del máximo goleador Mikel Oyarzabal, en un partido en el que los de Luis de la Fuente firmaron el pleno de victorias al ecuador de la fase de clasificación, en la que son líderes del Grupo E con tres puntos de distancia respecto a Turquía. El próximo martes, el combinado nacional se mide a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid.