Topuria podría conseguir su tercer cinturón de la UFC en la Casa Blanca delante de Donald Trump

La posibilidad de que Ilia Topuria dispute su tercer cinturón de la UFC en un evento histórico en la Casa Blanca, con Donald Trump como anfitrión, está más viva que nunca. El campeón del peso Pluma (145 libras) y peso Ligero (155 libras) podría buscar un logro sin precedentes: el campeonato del peso Wélter (170 libras) frente al que podría ser el próximo rey de la división y actual número 2 de la clasificación libra por libra de la compañía de MMA, el ruso Islam Makhachev, en un combate de ensueño.

Un escenario histórico: UFC en la Casa Blanca 2026

La idea de celebrar una velada de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, planteada por el presidente de los EEUU, Donald Trump, y confirmada por el presidente de la UFC, Dana White, está tomando forma para junio de 2026 (más concretamente el 14 de junio, según algunas fuentes). El objetivo es crear la «mejor cartelera de todos los tiempos», un marco inigualable para una «super pelea» entre los dos luchadores más dominantes de la actualidad.

Islam Makhachev acepta el desafío

El campeón del peso ligero, Islam Makhachev, ha abierto la puerta al combate, e incluso ha mostrado interés en la idea del evento en la capital estadounidense.

«Él quiere pelear en la Casa Blanca y yo también quiero estar allí. Creo que va a ser muy grande para la comunidad MMA. La gente quiere esta pelea y si la UFC quiere este combate podemos hacerlo. Sé que la UFC quiere organizar grandes combates en la Casa Blanca, ¿qué pelea es más grande que esta?», declaró Makhachev, mostrando su total disposición hacia la disputa del combate.

Además, el daguestaní ha aceptado la idea de que la super pelea se dé en el peso Wélter (170 lbs), un peso superior al suyo: «Si quiere subir, va a ser mejor para mí. Si tengo que cortar peso en las 155 libras va a ser duro», reconocía.

La rivalidad: los retos de Topuria

Este interés mutuo es la culminación de meses de provocaciones por parte de Ilia Topuria, quien ha retado constantemente a Makhachev, subiendo la tensión entre ambos:

«Si quiero, puedo acabar contigo, puedo noquearte », afirmó Topuria tras una de las defensas del título de peso ligero del ruso.

», afirmó Topuria tras una de las defensas del título de peso ligero del ruso. En otro momento, Topuria elevó la apuesta con una nueva provocación, en esta ocasión, con especial mención a Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC, entrenador y mentor de Islam: «Yo personalmente, le preguntaría (a Makhachev) algo como: ‘ ¿Cuál es tu sumisión favorita? ’… Lo cargaría, lo llevaría cerca de Khabib y una vez allí lo sometería ».

(a Makhachev) algo como: ‘ ’… Lo cargaría, una vez allí ». El hispanogeorgiano incluso llevó las burlas a otro nivel, asegurando que si Islam no consigue conquistar el título de peso welter «podrá regresar a Daguestán, a su granja, y seguir pastoreando sus ovejas”.

La casuística: el camino hacia el tercer cinturón

Para que este combate por el título del peso Wélter tenga lugar en la Casa Blanca, se deben dar dos condiciones cruciales:

Ilia Topuria debe ganar su próxima defensa del título del peso Ligero (los rumores apuntan a que será frente a Justin Gaetje o Paddy Pimblett ).

debe ganar su del título del peso Ligero (los rumores apuntan a que será frente a ). Islam Makhachev, por su parte, debe conseguir previamente el título del peso Wélter, para el cual se enfrentará al actual campeón, Jack Della Maddalena, en UFC 322 este domingo.

Si ambos logran la victoria, Makhachev será el campeón Wélter y Topuria tendrá la vía libre para retarlo por su tercer cinturón.

El legado en juego

Una hipotética victoria en este combate tendría implicaciones históricas para ambos luchadores:

Para Ilia Topuria sería su tercer cinturón de la UFC en tres divisiones diferentes (Pluma, Ligero y Wélter), un logro que ningún peleador ha conseguido hasta la fecha. « Nadie ha peleado por un tercer título », ha recordado Ilia. Además, esta conquista podría consagrarlo como el mejor peleador de Artes Marciales Mixtas de todos los tiempos .

sería su tercer cinturón de la UFC en tres divisiones diferentes (Pluma, Ligero y Wélter), un logro que ningún peleador ha conseguido hasta la fecha. « », ha recordado Ilia. Además, esta conquista podría consagrarlo como el de Artes Marciales Mixtas . Para Islam Makhachev conseguiría la doble corona (Ligero y Wélter) y, de derrotar a Topuria, también se podría consolidar en la cima de la lista de los mejores de todos los tiempos (P4P), superando posiblemente a su mentor, Khabib Nurmagomedov, en la discusión sobre el mayor legado de la historia de la UFC.

El 2026 se perfila como un año inolvidable para la UFC, con la posibilidad de presenciar el combate más ambicioso de su historia en el escenario más emblemático jamás visto en deportes de combate.