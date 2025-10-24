Dónde ver la jornada 9 de la Premier League en España: horario y canal de televisión para ver en directo todos los partidos

Llega otro fin de semana apasionante para todos aquellos seguidores de la Premier League. La jornada 9 se presenta apasionante con varios enfrentamientos entre clubes históricos de Inglaterra, pero, sin duda, uno de los más apasionantes serán el duelo que protagonizarán Unai Emery y Pep Guardiola en el Aston Villa – Manchester City. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todos los partidos desde España.

Leeds – West Ham

La jornada 9 de la Premier League la abrirán el Leeds y el West Ham en Ellan Road el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas (horario peninsular) y este apasionante choque entre dos clásicos del fútbol inglés se podrá ver en directo por TV a través del canal de Dazn. Ambos equipos están luchando por alejarse de la zona baja de la tabla, por lo que promete ser un duelo frenético.

Chelsea – Sunderland

Ya el sábado 25 de octubre le llegará el turno al campeón del Mundial de Clubes 2025, que recibe en Stamford Bridge al Sunderland. El Chelsea intentará seguir escalando puestos sumando tres puntos en la capital de Inglaterra frente al combinado rojiblanco, que está en la zona media de la tabla. Este duelo comenzará a las 16:00 horas y se podrá ver por televisión por Dazn, que está en diferentes plataformas.

Newcastle – Fulham

Este sábado 25 de octubre, también a las 16:00 horas, habrá otro duelo entre dos clubes históricos de la Premier League como son el Newcastle y el Fulham. St. James Park será el escenario donde las urracas buscarán llevarse el triunfo ante un cuadro londinense que peleará este curso por la salvación. Todos aquellos que quieran disfrutar de este choque deben saber que será Dazn el responsable de retransmitirlo.

Manchester United – Brighton

El Manchester United recibe la visita del Brighton este sábado 25 de octubre a las 18:30 horas y todo lo que suceda en Old Trafford podrá verse en directo por televisión mediante Dazn. Ambos equipos están en una situación muy parecida en la clasificación de la Premier League, pero el cuadro mancuniano es consciente de que no tiene margen de error si quieren meterse en los puestos altos de la clasificación.

Brentford – Liverpool

El Brentford y el Liverpool se citan a las 21:00 horas del sábado 25 de octubre para cerrar este día en la jornada 9 de la Premier League. Los reds que pelean por el título de Inglaterra son claros favoritos en este choque ante un equipo que está tratando de huir de la zona baja de la tabla, aunque esperan dar la sorpresa. Por si eso pasa, quien no se lo quiera perder, podrá ver el partido en directo a través de Dazn.

Wolverhampton – Burnley

Este domingo 26 de octubre se celebrará el Wolverhampton – Burnley a las 15:00 horas y será retransmitido por uno de los diferentes canales que tiene Dazn para cuando hay partidos a la misma vez. Ambos equipos están en la zona baja de la tabla y tendrán que darlo todo por sumar tres puntos que les ayuden a ver la luz en la clasificación de la Premier League.

Arsenal – Crystal Palace

La jornada 9 de la Premier League nos depara otro derbi londinense. Este Arsenal – Crystal Palace se celebrará en el Emirates Stadium este domingo 26 de octubre a las 15:00 horas y se podrá ver en uno de los canales de Dazn. Los de Mikel Arteta buscarán hacerse fuertes en casa y llevarse el choque ante uno de los equipos revelación de este curso.

Aston Villa – Manchester City

Uno de los partidos más interesantes de la jornada 9 de la Premier League se jugarán en Birmingham. El Aston Villa y el Manchester City se enfrentarán a las 15:00 horas de este domingo 26 de octubre para pelear por tres puntos. El duelo entre los equipos de dos entrenadores españoles como son Unai Emery y Pep Guardiola se podrá seguir en directo por TV a través de Dazn.

Bournemouth – Nottingham Forest

Otro de los choques que se jugará este domingo 26 de octubre a las 15:00 horas y que, como el resto, será retransmitido por uno de los canales de Dazn será el Bournemouth – Nottingham Forest. Los amantes del fútbol español esperan ver cómo el equipo que entrena Andoni Iraola se lleva el triunfo en este partidazo que corresponde a la jornada 9 de la Premier League.

Everton – Tottenham

La jornada 9 de la Premier League la cerrarán el Everton y el Tottenham. Los de la ciudad de Liverpool reciben en el Hill Dickinson Stadium a los londinenses este domingo 26 de octubre a las 17:30 horas y lo que suceda sobre el terreno de juego promete ser apasionante, por lo que los amantes del fútbol inglés que no quieran perderse este duelo entre dos clásicos del fútbol británico podrán verlo por Dazn.