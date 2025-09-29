Xavi Hernández vuelve a estar cotizado en el mercado: estos son sus pretendientes

Xavi Hernández lleva más de un año ya sin entrenar desde que dejara el FC Barcelona el pasado 24 de mayo de 2024. Malos resultados, falta de lazos con la plantilla, amagó con irse y disputas con la directiva, deterioraron su trabajo y voluntad de seguir en Can Barça. Aquello abrió el camino de un Hansi Flick que ha sabido encauzar el rumbo. Ahora, tras varios meses de desconexión, estando en el mercado, parece que Xavi Hernández está más cerca que nunca de volver a los banquillos: es candidato a entrenar a Karim Benzema o Casemiro.

En las últimas horas, medios ingleses han vinculado al técnico egarense con el Al-Ittihad, uno de los clubes más potentes de Arabia Saudí y actual equipo de Karim Benzema. El conjunto saudí busca entrenador tras la destitución de Laurent Blanc y ha sondeado varias opciones de prestigio internacional para ocupar su banquillo. Además de Xavi Hernández, suenan con fuerza los nombres de Luciano Spalletti y Sergio Conceiçao, tal y como ha adelantado el periodista especializado Fabrizio Romano.

Pero todo apunta a que el entrenador catalán no contempla por ahora aceptar la oferta del Al-Ittihad, aunque deja claro que en el mercado internacional, el interés por él sigue vigente pese a este prolongado parón del ex barcelonista, que ya conoce de primera mano la experiencia en Oriente Medio después de su etapa en el Al-Sadd de Qatar. Con aquel club levantó varios títulos y se dio a conocer como técnico antes de dar el salto al banquillo del Camp Nou.

Pero el futuro de Xavi Hernández no solo pasa por Arabia Saudí. Desde Inglaterra se le sitúa como uno de los principales candidatos para sustituir a Rúben Amorim en el Manchester United, equipo en el que milita otro ex del Real Madrid como Casemiro. El conjunto de Old Trafford atraviesa un momento delicado: ocupa el decimocuarto puesto en la Premier League tras seis jornadas y quedó fuera de las competiciones europeas tras perder la última final de la Europa League frente al Tottenham.

Aunque los propietarios del club inglés han decidido dar margen a Amorim para revertir la situación, la presión crece cada vez más, sobre todo tras la derrota por 3-1 ante el Brentford este pasado fin de semana.

Así, en este contexto, el nombre de Xavi surge como alternativa para reflotar un proyecto que no termina de arrancar. Según Fabrizio Romano, el técnico de Terrassa tendría bien estudiada la Premier League y estaría dispuesto a incorporarse de inmediato si se concreta la propuesta.

Desde su salida del FC Barcelona, Xavi Hernández ha optado por tomarse un respiro. Pese a recibir sonadas ofertas durante la temporada pasada, el entrenador decidió no precipitarse y esperar el momento adecuado para volver a dirigir. Su estrategia le ha permitido mantenerse en el escaparate sin comprometerse con ningún proyecto a mitad de curso, esperando la oportunidad

Ahora, con varios clubes llamando a su puerta, su regreso parece más cercano que nunca. La coincidencia de que tanto el Al-Ittihad de Benzema como el Manchester United de Casemiro busquen soluciones en sus banquillos alimenta la expectación sobre su futuro inmediato. A Xavi le toca decidir… o seguir esperando.