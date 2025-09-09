Xavi se pasa al pádel junto a Nadal en la Rafa Nadal Academy: «Todo es brutal»

Xavi Hernández ya conoce las nuevas pistas de pádel indoor que fueron inauguradas el pasado mes de agosto en la Rafa Nadal Academy by Movistar. La leyenda del Barcelona y la selección española visitó por primera vez las instalaciones que tiene el mejor deportista de la historia de nuestro país en la localidad de Manacor.

Durante su estancia, Rafa Nadal fue el anfitrión del exfutbolista y actual entrenador, quien reconoció: «El pádel me mantiene en forma. Intento estar siempre con el deporte en mi día a día. Siempre me ha gustado el tenis y hemos seguido mucho a Rafa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xavi Hernández (@xavi)

Esta ha sido la primera visita de Xavi Hernández a las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, donde destacó la calidad de las instalaciones. «La verdad, todo es brutal. Nos ha sorprendido, además, el trato de la gente, muy cercana, y las instalaciones están a un nivel maravilloso», afirmó tras posar junto a Rafa Nadal.

Nadal, Xavi y el pádel

Conocida por su prestigio internacional formando a jóvenes tenistas desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha llevado a cabo una fuerte apuesta por el pádel, que se ha visto consolidada con la ampliación de sus instalaciones. Desde este mes de agosto, la Rafa Nadal Academy by Movistar cuenta con 3 nuevas pistas indoor en un pabellón ubicado en el epicentro del campus de alto rendimiento emplazado en Manacor.