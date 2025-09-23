Se viraliza un vídeo de Xavi Hernández rindiéndose al talento de Dembélé

No hubo dudas entre los jueces que determinaron el Balón de Oro 2025, Ousmane Dembélé fue el gran vencedor y el mejor futbolista de la pasada temporada tras coronarse como campeón de Europa con el Paris Saint Germain. Un ascenso a la gloria que, para muchos, era algo impensable hace unos años pero que el francés se ha encargado de dilapidar tras un temporadón con goles y asistencias, tirando del carro del equipo de Luis Enrique. Uno que lo tuvo claro siempre fue Xavi Hernández, que el tiempo que estuvo junto al galo, descubrió el enorme talento de Dembélé.

Xavi Hernández fue un gran defensor de Ousmane Dembélé desde que aterrizó en el banquillo del Barça tras tomar el relevo de Ronald Koeman. El catalán defendió al francés, muy criticado por su errático rendimiento desde su llegada, apostando por su talento, por su fútbol, por el jugador que veía. Algo que siempre manifestó, futbolista al que abrazó y al que piropeó siempre que pudo.

Ahora que es Balón de Oro, en las redes sociales se está viralizando unas declaraciones de Xavi Hernández sobre Dembélé, palabras con las que defendía el futbolista que era, en el que culpaba a la gente de no conocer realmente el jugador que defendía la elástica del Barça.

Dembelé balón de oro y creo que viene bien recordar lo que dijo Xavi sobre él en su día. lo mucho que sabe Xavi y lo poco que se le respeto aquí es surrealista. pic.twitter.com/kt250mYlPr — . (@11hxgo) September 22, 2025

«Yo creo que la gente no conoce a Ousmane Dembélé. No lo conoce. Es un tipo extraordinario, es muy futbolero, no os podéis imaginar el fútbol que llega a ver», defendía Xavi Hernández sobre Dembélé en una entrevista durante su periplo como entrenador del Barça, afirmando que tampoco eran conscientes de «lo listo que es, es una persona muy inteligente, mucho más de lo que la gente se piensa».

Xavi Hernández siempre confió en el potencial de Dembélé y en todo lo que podía aportar en su Barça, clave en su modelo de juego y uno de los sustentó el renacer de los culés tras años completamente negros: «Tiene unas condiciones que a mí me gustan mucho. Es un futbolista diferencial».

Sobre su regularidad en aquel momento, Xavi Hernández reconoce que Dembélé era todo lo que se podía esperar de un extremo: «Es verdad que en muchos momentos es un cara o cruz. El extremo también lo tiene que ser, se la tiene que jugar. El extremo tiene eso, es un diez o es un cero».

«Sí que tiene que mejorar en la toma de decisiones, pero si ya lo está empezando a mejorar, ya hemos visto la mejor versión de Dembélé en los últimos seis o siete años, imagínate cuando empiece a hacer más goles y más asistencias», vaticinaba Xavi Hernández, que veía claro el margen de mejora que tenía ante sí Dembélé: «Para mí el potencial es tremendo».

De hecho, Xavi afirmaba incluso que en todos sus años como culé, por el club había pasado pocos extremos como el francés: «He visto muchos extremos en Can Barça y muy pocos al nivel de Dembélé. Él ya lo sabe, tiene mi total confianza, confianza ciega, es un futbolista muy básico para mi modelo de juego».