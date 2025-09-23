Ramón Rodríguez, Monchi, deja el Aston Villa. El hasta ahora presidente de operaciones del club de Birmingham se marcha tras dos años en el club. Coincide con la mala racha del equipo, que es penúltimo en la Premier League, no ha ganado ningún partido todavía y sólo ha marcado un gol. Los de Emery suman tres empates y dos derrotas y están eliminados ya de la Copa de la Liga.

El ex del Sevilla pone así fin a su segunda aventura fuera del conjunto hispalense, después de que únicamente hayan desembolsado 30 millones de euros en el último mercado de verano. Son el equipo que menos ha gastado de su liga en fichajes en toda la ventana estival, pagando sólo por el traspaso de Guessand, procedente del Niza, y del portero Bizot, del Stade Brest. El resto de incorporaciones han sido en calidad de cedido y Lindelof, que ha llegado libre.

Pero no han sido suficientes, por lo que parece. El trabajo de Monchi se ha visto mermado en los últimos meses, debido a los problemas económicos del club. Algo que ha provocado que las tensiones con la directiva acaben en una salida imprevista. Monchi deja el conjunto inglés sólo dos años después de su llegada, en junio de 2023.

En ese tiempo, la entidad, que ya contaba desde meses antes con Emery en el banquillo, certificó su primera clasificación en cuatro décadas para la Champions League, debido a su cuarta plaza en la temporada 2023-2024. Este curso, jugarán la Europa League, después de acabar en sexta posición en liga. Sin embargo, el curso no ha empezado nada bien. Tras cinco jornadas están en puestos de descenso al Championship, con tres puntos de 15 posibles.

La salida de Monchi se ha precipitado después de un mercado de fichajes en el que, aunque no han invertido grandes cantidades, se han llevado jugadores como Jadon Sancho y Harvey Elliot. El pasado curso, sin ir más lejos, reforzaron su equipo con las cesiones de Marco Asensio y Marcus Rashford que les permitieron meterse de nuevo en competiciones europeas.

Sin embargo, según apuntan en la prensa inglesa, el presidente de operaciones del Aston Villa se ha visto en un constante «escrutinio» por parte de la afición, que ha cuestionado «la aparente falta de mejoras en la plantilla» durante la estancia de Monchi. Ahora, se confirma su salida del club dos años después de su fichaje.

Monchi comenzó su aventura en los despachos en el 2000, en el Sevilla. Allí estuvo hasta 2017 y fue el artífice de la explosión deportiva del club, que pasó de militar en Segunda División a pelear con Real Madrid y Barcelona por títulos, ganando dos Copas del Rey y una Supercopa, consiguiendo además hacerse un nombre en Europa gracias a la consecución de la Europa League hasta en cinco ocasiones y otra Supercopa de Europa.

Se marchó del Sevilla rumbo a la Roma, pero no llegó a los dos años de gestión en el fútbol italiano. Regresaría al Sánchez Pizjuán tras su salida de la capital italiana en marzo de 2019 y estuvo en el club hasta 2023. Fue entonces cuando firmó su llegada al Aston Villa, que acabó clasificándose para la Champions League bajo su mando.