La Premier da vía libre al dopaje financiero del Manchester City: recibirán 1.200 millones desde Emiratos

Los desencuentros entre la Premier League y el Manchester City han sido notables y recurrentes en los últimos años. El club citizen se ha impuesto en la última disputa entre ambos, ya que la Premier League ha llegado a un acuerdo con el equipo en relación a las Reglas de Transacciones entre Partes Asociadas (APT). El final del procedimiento contra este tipo de patrocinios abre la puerta a un acuerdo muy lucrativo entre el Manchester City y Etihad Airways, ambos pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos. En Inglaterra hablan de un acuerdo de patrocinio a largo plazo que reportaría alrededor de 1.200 millones de euros de ingresos a las arcas del equipo inglés.

De este manera, el Manchester City lograría finalmente un acuerdo que la Premier League bloqueó años atrás por considerar la cifra fuera de mercado. El club presentó una demanda contra la competición en 2023, al considerar injusta la norma. Un Tribunal dio la razón al equipo el pasado mes de febrero, declarando nulas las reglas APT aplicadas entre los años 2021 y 2024. Finalmente, la Premier League no tendrá que indemnizar al Manchester City tras al acuerdo alcanzado entre ambas partes la semana pasada.

En un comunicado publicado en su página web, el club citizen expresó que el acuerdo ponía «fin a la disputa entre las partes en relación con las normas APT». Además, el Manchester City aceptó que «las normas APT actuales son válidas y vinculantes». Sin embargo, desde Inglaterra apuntan a que este entendimiento entre ambas tendría como ‘premio’ para el City que la Premier diera luz verde al patrocinio con Etihad Airways, según apuntan medios especializados como The Times y The Athletic. A cambio, la competición se ‘ahorra’ una compensación millonaria a favor de los de Manchester.

Esta decisión sienta un precedente para el resto de equipos de la Premier League, que podrán emplear patrocinios inflados como el de Manchester City y Etihad Airways para incrementar sus ingresos de forma notable. Las fortunas que riegan de dinero a la competición inglesa podrán emplear sus negocios más allá del fútbol para dotar de ingresos por patrocinio fuera de mercado. Los ojos estarán, entre otros, sobre el Newcastle, propiedad del PIF (Fondo de Inversión Saudí).

El Manchester City busca resurgir tras el parón

El conjunto que dirige Pep Guardiola no ha empezado como pretendía la temporada. Después de una campaña 2024/25 en la que los citizens no estuvieron a la altura. La dinámica no ha cambiado pese a gastar más de 200 ‘kilos’ en fichajes este verano. El Manchester City se marchó al parón con dos derrotas ante Tottenham (0-2) y Brighton (2-1). En el derbi de la ciudad de este domingo, ante el Manchester United, los del Etihad intentarán recuperar la senda de la victoria. Entre semana, el próximo jueves, comenzarán su andadura en Champions recibiendo al Nápoles.