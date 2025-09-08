El accidente surrealista de Haaland: tres puntos de sutura tras golpearse con el maletero de un autobús

Erling Haaland ha sufrido un accidente en este parón de selecciones. Con el objetivo de clasificar a Noruega para el próximo Mundial, el delantero ha tenido un percance que ha sido viral en redes sociales por el surrealista motivo que le ha provocado tener hasta tres puntos de sutura.

Un golpe que viene provocado a raíz de un golpe con el maletero del autobús del equipo cuando llegó al hotel en Oslo, lo que le provocó una hemorragia cuando iba a sacar su equipaje, necesitando así la intervención del cuerpo médico nórdico. A pesar de ello, Haaland no tendrá ningún problema en estar disponible para el partido de este martes frente a Moldavia, el último de esta ventana internacional.

Hasta ahora, las expectativas de ver al delantero del Manchester City en la Copa del Mundo son muy altas. Su selección es primera de grupo con pleno de victorias en los cuatro partidos que ha disputado, ventaja que podría aumentar si vence su partido y a la espera de lo que ocurra en el Israel-Italia, segunda y tercera respectivamente. Erling Haaland ha firmado dieciséis tantos en sus últimos trece compromisos con Noruega.

Haaland y su misión con el Manchester City

Una vez vuelva al parón, el ariete necesita su mejor versión para devolver la ilusión en el Etihad Stadium. En el comienzo de temporada, el equipo de Pep Guardiola es decimotercero en la clasificación de la Premier League después de dos derrotas consecutivas. Una situación que obliga al conjunto celeste a tener que ganar el derbi de este domingo ante el United.

«La temporada acaba de empezar. Hay una temporada muy larga aún por delante y veremos qué pasa», explicó el técnico catalán después del duelo ante el Brighton. Mucho trabajo para un Haaland, que no ha dado con la tecla para volver a su versión de 2023.