España – Alemania hoy, en directo la Copa Davis 2025 | Dónde ver por TV online y última hora de los partidos de semifinales de la selección española
Sigue en directo la eliminatoria de los españoles contra Alemania en Bolonia
Llega un día muy especial para el tenis español. Tras la machada de los chicos de David Ferrer en la primera eliminatoria contra República Checa, los hispanos se juegan este sábado el pase a la final de la Copa Davis 2025 contra la Alemania de Alexander Zverev. Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez son los encargados de brindarnos otra jornada memorable como la del pasado jueves. Sigue en directo las semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania.
La eliminatoria arranca a las 12:00 horas en el SuperTennis Arena de Bolonia y en OKDIARIO te contaremos todo lo que ocurra con el equipo español desde las 11:30, con Alejandro Peinado, nuestro enviado especial, muy cerca de los tenistas españoles para ofrecer todo tipo de detalles, reacciones y por supuesto en esta retransmisión los partidos juego a juego.
La jornada se abrirá con el partido entre Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff, continuará con el gran duelo de individual entre Jaume Munar, número 1 de España, y Alexander Zverev, estrella de Alemania en tercero en el ranking ATP por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y si fuera necesario, se cerrará con el dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez y Kevin Krawietz y Tim Puetz, los autores de la victoria y remontada en semifinales ante Argentina.
Ambos combinados vienen de remangarse en el cruce anterior, ya que comenzaron perdiendo en su primer partido de individual, aunque España gozó de más horas de descanso al abrir la jornada del jueves. Alemania la cerró pasada las 00:00 horas, ya en viernes. Los dos equipos buscan el último billete a la final de la Copa Davis de este domingo después de que Italia sellase su pase frente a Bélgica.
Dónde ver las semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania
Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en esta vibrante edición que se está disputando en Bolonia, Italia. Esto quiere decir que los encuentros del España-Alemania de las semifinales de esta Copa Davis se podrán ver en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.
6-4
¡¡Carreño gana el primer set con break!!
¡Sensacional Pablo Carreño! Qué gran juego al resto del asturiano con el punto del partido para el 30-15 tras un espectacular intercambio. Aprovecha la primera de dos bolas de rotura para sellar el break y llevarse la primera manga. ¡Así se empieza una semifinal de Copa Davis!
5-4
¡Carreño supera otro bache!
Igualó fuerzas Struff en este juego, aunque Carreño sale del apuro con ace sobre la línea de dobles, saque fortísimo y derechazo cruzado a la esquina. Gran tenis del asturiano, que restará en busca de ganar el primer set. Está mostrándose súper serio Pablo.
4-4
Otro juego fácil de Struff
Lo positivo es que Carreño también está muy serio en su servicio. Volverá a sacar el asturiano y el partido sigue igualadísimo en el primer set.
4-3
¡Responde bien Carreño!
Juego para el español con un tenis muy fluido. Lo vuelve a cerrar con el revés a dos manos y España sigue fuerte en el primer set de la apertura de la eliminatoria contra Alemania. Descansito y juego de luces en Bolonia mientras la realización nos enseña la Ensaladera y a Feliciano López, director de este mítico torneo de selecciones.
3-3
Juego cómodo de Struff
El alemán se resarce con buenos servicios tras encajar el break de Carreño. Esto sigue empatado porque Struff también le rompió al asturiano en su segundo juego al saque.
3-2
¡Puntazo de Carreño!
Qué intercambio y qué manera de cerrar su servicio a lo grande con un revés paralelo a dos manos al que no puede llegar Struff. España se pone de nuevo por delante en el primer set.
2-2
¡Carreño se la devuelve a Struff!
Qué gran reacción del asturiano, que tiene a todo el público de cara y lo cierra con un espectacular derechazo cruzado. Además, con la eliminación de República Checa, se marcharon las insoportables bocinas que predominaron durante toda la mañana del jueves. Todo buenas noticias para los nuestros.
1-2
Break de Struff
Primer aprieto para España. El alemán rompe el servicio después de que Carreño evitase la primera bola de rotura. Lo tenía en su mano para forzar el deuce, pero se le va larga la derecha al asturiano. Toca contraatacar en el saque de Struff.
1-1
Struff por la vía rápida
Justo un minuto ha tardado el alemán en liquidar su primer juego al saque. Lo cierra con un ace y Carreño buscará en su próxima vez al resto frenar el principal arma de Struff.
1-0
¡Primer juego para Carreño!
Lo solventa el español tras el 40-15, forzando varios errores de Struff con buenos golpeos de derecha. Este es el camino a seguir y ahora tocará ir al resto de un experto en el saque. El duelo es de veteranos, ya que Carreño tiene 34 años y el alemán 35. En cuanto a posición en ATP también está muy igualado (89º y 84º)
¡Empieza el España-Alemania!
Primer punto para Pablo Carreño. Ya se escucha más ambiente en la pista de tenis de Bolonia, ahí están nuestros aficionados gritando «¡Vamos España!» y dando el calor que se merece al asturiano.
Sorteo listo entre Carreño y Struff
Se acercan los tenistas a la juez de silla y empezará sacando el español. Primer ‘punto’ para España, que tiene enfrente a un gran sacador. Pelotean los protagonistas antes de que en nada arranque la semifinal ¡Todos con Pablo Carreño!
¡Suena el himno de España!
Todos en pie, que suena el himno de nuestro país. Rostro serio en los tenistas españoles, todos ultramotivados para esta cita que puede ser histórica. ¡¡Vamos España!!
¡España ya está en la pista!
Suena la icónica canción The Final Countdown mientras saltan los españoles a la pista en este orden: Granollers, Martínez, Carreño, Munar y por último nuestro capitán, Ferrer. ¡Vamos a por los alemanes! En breve sonarán los himnos.
¡Presentan a los alemanes!
Al ritmo de ACDC, los cinco tenistas de Alemania, entre ellos su estrella Zverev, saltan a la pista. También su capitán, Michael Kohlmann.
Las gradas se van llenando poco a poco
Una jornada más, problemas en los accesos de la pista de Bolonia, aunque parece que lentamente se irá llenando el graderío de gargantas españolas y alemanas que se dejaran la voz para animar a los suyos.
El equipo español salta a pista
El capitán, Ferrer, y sus hombres, Carreño, Munar, Granollers y Martínez, saltan a la pista del SuperTennis Arena de Bolonia para encarar la semifinal con Alemania.
Así calienta Carreño
Vean como se prepara el tenista asturiano para la batalla contra Struff.
¡Buenos días desde Bolonia! 👋
Hora de calentar 👊#VamosEspaña #MAPFREtenis l #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/m4lw4zEFgh
— Tenis España (@RFETenis) November 22, 2025
España-Alemania, un clásico de la Davis
España y Alemania se ha medido 17 veces en la Copa Davis con 10 victorias para los germanos, pero nunca se habían enfrentado en semifinales. El último precedente es con recuerdo alegre para el equipo español, que se impuso en los cuartos de final de 2018 en Valencia.
Carreño-Struff para empezar
Ese será el primer enfrentamiento entre España y Alemania en estas semifinales. Carreño sucumbió en la eliminatoria anterior ante Jakub Mensik y este sábado espera resarcirse contra Struff.
¡Bienvenidos!
¡¡Hola a todos!! Vayan pasando que queda sólo media hora para vivir otro día grande en el tenis español. El equipo de España se juega el pase a la final de la Copa Davis y Carreño será el primero en traernos la emoción con su partido ante Struff en busca del primer punto de la eliminatoria. Vamos a ello.
6-4
¡Cómo lo celebra Carreño!
Saca el puño con rabia Pablo, que acaba de ganar su primer set en las finales de la Davis tras perder 5-7 y 4-6 contra Mensik el pasado jueves. El gran saque de la joven promesa machacó al español, que se está reivindicando como un campeón para amargar la mañana a Struff. Además, empezará sacando en el segundo. ¡Vamos a por el primer punto de la semifinal!