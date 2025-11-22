España – Alemania hoy, en directo la Copa Davis 2025 | Dónde ver por TV online y última hora de los partidos de semifinales de la selección española

Llega un día muy especial para el tenis español. Tras la machada de los chicos de David Ferrer en la primera eliminatoria contra República Checa, los hispanos se juegan este sábado el pase a la final de la Copa Davis 2025 contra la Alemania de Alexander Zverev. Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez son los encargados de brindarnos otra jornada memorable como la del pasado jueves. Sigue en directo las semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania.

La eliminatoria arranca a las 12:00 horas en el SuperTennis Arena de Bolonia y en OKDIARIO te contaremos todo lo que ocurra con el equipo español desde las 11:30, con Alejandro Peinado, nuestro enviado especial, muy cerca de los tenistas españoles para ofrecer todo tipo de detalles, reacciones y por supuesto en esta retransmisión los partidos juego a juego.

La jornada se abrirá con el partido entre Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff, continuará con el gran duelo de individual entre Jaume Munar, número 1 de España, y Alexander Zverev, estrella de Alemania en tercero en el ranking ATP por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y si fuera necesario, se cerrará con el dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez y Kevin Krawietz y Tim Puetz, los autores de la victoria y remontada en semifinales ante Argentina.

Ambos combinados vienen de remangarse en el cruce anterior, ya que comenzaron perdiendo en su primer partido de individual, aunque España gozó de más horas de descanso al abrir la jornada del jueves. Alemania la cerró pasada las 00:00 horas, ya en viernes. Los dos equipos buscan el último billete a la final de la Copa Davis de este domingo después de que Italia sellase su pase frente a Bélgica.

Dónde ver las semifinales de la Copa Davis entre España y Alemania

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en esta vibrante edición que se está disputando en Bolonia, Italia. Esto quiere decir que los encuentros del España-Alemania de las semifinales de esta Copa Davis se podrán ver en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.