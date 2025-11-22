España-Alemania en la Copa Davis: A por otra ración de épica

Pedro Martínez camina por las tripas del SuperTennis Arena de Bolonia con pantalón corto y raquetero al hombro. Su resaca de la gesta de España contra la República Checa en la Davis ha sido volver a coger la raqueta para ejercitarse. «He dormido bien, como siempre», bromea durante su conversación con OKDIARIO. Su imagen refleja el sentir de un vestuario, el de España, que se ha liberado tras alcanzar las primeras semifinales desde 2019.

Sin Alcaraz -baja de última hora por lesión-, sin Davidovich -ausente por su polémica sobre ser el quinto hombre- y ante Chequia, el equipo más completo del torneo. Todo era cuestión de creérselo y echar el resto. De confiar más que nadie y sobrevivir hasta encontrar la oportunidad ¿Por qué no? A veces las cosa suceden porque sí. Munar puso la semilla al ganar a Lehecka y Granollers y Martínez terminaron de germinarla en los dobles.

Fue épica la clasificación a semifinales ante la Alemania de Zverev, y ahora se necesita otra taza de testosterona. El gigante, tercer mejor raqueta del mundo, busca la gloria en la competición que tanto ha criticado. «La única razón por la que estoy aquí es por mi equipo, que me lo pidieron. Prefiero el formato antiguo, esta no es la Davis», aseguró. Pero Zverev, que ha sido zarandeado por el Big Three primero y Alcaraz y Sinner después, ya que esta en Bolonia trata de levantar el trofeo.

Su raqueta es la única del Top 20 que figura en las Finales de la Copa Davis y la que se cruza ahora con España. Struff, un viejo rockero, ejerce como número dos y se muestra como un duro número dos. Aunque la otra arma de Alemania es el dobles formado por Krawietz y Puetz, dos especialistas que juegan toda la temporada juntos y que en 2024 ganaron las ATP Finals. Pedro Martínez analizó en OKDIARIO la principal baza de España para alcanzas la final de la Davis.

«Su número uno es muy bueno. Es un punto muy difícil de conseguir. Hay que aspirar a ganar el el número dos y el dobles. Luego puede pasar cualquier cosa, pero eso sería la baza que tenemos que intentar jugar. Si luego Munar puede rascarle algo a Zverev… Sería espectacular. Tienen un doble muy fuerte, aunque los checos también lo tenían. El número dos suyo, que es Struff, también es fuerte. En general es una eliminatoria muy difícil, pero a tres puntos si ganas un individual ya vas al dobles y todo se iguala», dijo. España ya conoce su camino para llegar a la final de la Davis, toca recorrerlo.