Marc López, el otro ‘cerebro’ de España en la Davis: «Es igual de capitán que yo»

Munar conectó un saque tan potente que para cuando Lehecka fue a restar ya era demasiado tarde. El balear ni siquiera miró a su espalda para cerciorarse de que la bola le había superado, su equipo le indicó que se iba fuera. No de manera verbal, sí gestual. Todos se levantaron, puño en alto, mientras Jaume brama y agitaba la cabeza. Había conseguido lo que pocos creían, sólo un puñado, y los tenía en su banquillo. En un segundo plano, fiel a su perfil silencioso, se alegró Marc López, miembro técnico del equipo español.

Se incorporó al equipo español este mismo año, después de la primera eliminatoria que la Armada venció en Suiza. Se estrenó en Marbella, donde España logró la histórica remontada sobre Dinamarca, y se ha convertido en una pieza importante dentro del engranaje del equipo español. «Me aporta muchísimo tácticamente, especialmente en el lo referido a los dobles. Cuatro ojos ven más que dos», asegura David Ferrer, capitán de España, a OKDIARIO. Marc López lo ganó todo como doblista.

En su vitrina descansan títulos ATP 250 y 500, Masters 1.000, un Grand Slam -Roland Garros 2016-, una Copa de Maestros junto a Granollers, hoy alumno suyo, y el oro olímpico en Río 2016 junto a Rafa Nadal. «No sólo me dejo aconsejar por él en dobles, que también, sino en todo lo que debemos hacer tácticamente. Es muy importante para mí. Cuando le llamé y le conté el proyecto, no dudó en hacerlo», añade Ferrer durante su conversación con este medio.

El aterrizaje se produjo después de finalizar su etapa como entrenador de Jasmine Paolini. Su rango de acción es amplio, Ferrer no le ve como un subcapitán. «Es igual de capitán que yo. La diferencia es que yo estoy en la silla y él fuera. Estoy feliz de tenerlo», reconoce a OKDIARIO. Marc López también desempeña una función importante para que el núcleo del equipo se mantenga cohesionado, algo que se necesita elevar al cuadro en esta Davis ante el palo de la baja de Alcaraz.

Mantiene un trato cercano con los tenistas, con algunos incluso ha compartido pista. Tanto con Granollers, véase la Copa de Maestros 2012 de ejemplo, como con Carreño en la Davis de 2017. Ahora Marcel y Pablo son miembros del actual equipo. «Todos los jugadores lo conocen y crea muy buen ambiente», recalca Ferrer. Marc López está especialmente cerca de Pedro Martínez en esta Copa Davis.

«He venido sin mi entrenador y él está más conmigo. Tengo una muy buena relación personal con él. Es una persona muy alegre y graciosa. Siempre está de buen humor, de broma, intentando sacar una sonrisa a todos los miembros del equipo y en este caso, yo que estoy esta semana jugando el dobles, es un placer porque tiene mucha experiencia», comenta Pedro Martínez a OKDIARIO.