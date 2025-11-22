Hazaña de España en la Davis: Granollers y Martínez tumban a Alemania y sellan el billete a la final

«Sí se puede». Por increíble que parezca, ese es el sonido que se escucha en el SuperTennis Arena. Lo braman un grupo de españoles de Erasmus, que en Bolonia hay un buen puñado, y lo representan sobre la pista Marcel Granollers y Pedro Martínez, que se convierten en un huracán para el tándem alemán. Arrasaron (6-2, 3-6, 6-3) desde el fondo de pista y golpearon en la red. Mejor pedir perdón que permiso, así se mete España en la final de la Copa Davis por undécima vez en su historia. Así y tras firmar un ejercicio de pundonor, subiendo el Tourmalet en cada partido. Los héroes de Marbella están a un paso de serlo en Bolonia. ¿Por qué no?

«Que igualemos la eliminatoria y decida Granollers en dobles», auguraba Ferrer. Su hoja de ruta pasaba por ganar uno de los dos puntos individuales y culminar en dobles. Fácil dibujarlo, complicado llevarlo a la realidd. Más ante Alemania, que camina por la Davis con el tercer mejor tenista del ranking y la sexta mejor pareja en dobles del mundo. Krawietz y Puetz, campeones de las ATP Finals de 2024, finalistas en cuatro torneos de este año y juntos durante prácticamente cinco años, ahí es nada.

Quién sabe si fue el cierto favoritismo, el escenario a cara o cruz en el que se movían, el poco margen de error o todo al mismo tiempo. Lo cierto es que el tándem alemán entró frío al partido, como si su cabeza estuviera en otro lado. Castigaron la zozobra Marcel Granollers desde el fondo al martillear con el revés cruzado y Pedro Martínez ganando la red. Dos roturas consecutivas y dos servicios asegurados, 4-0 arriba en apenas 20 minutos. Ni los más optimistas imaginaban un guion así. «¡A por ellos!», pedían más los estudiantes de Erasmus.

Emergió la figura de Pedro Martínez, tenista de profesión y doblista de vocación que se crece en la Davis, marco propicio para las redenciones donde los haya. «No sé el motivo, pero juego mejor cuando me pongo la camiseta de España», reconocía el día de antes en OKDIARIO. Fue el héroe en Marbella, con dos partidos ganados en cinco horas y lo vuelve a ser en Bolonia con dos triunfos más. Entre medias no ha ganado ningún partido del circuito ATP. «Es un jugador de Davis», dijo Ferrer. Y tanto, ha ganado todos los partidos que ha disputado este año.

Una ace y una derecha ganadora suya sellaron el primer set para España y mandaron un mensaje a Alemania. ‘Si sois tan buenos venid a ganarnos’. A esa ruta se lanzaron Krawietz y Puetz,