Un aguerrido Munar no puede con Zverev y España se juega alcanzar la final de la Davis en el dobles

No se ha terminado de escuchar el flamenco por megafonía cuando Munar ya se concentra en las tripas del SuperTennis Arena de Bolonia. La victoria de Carreño le carga todavía más de responsabilidades. Un triunfo y España se mete en la final de la Davis. El asunto es que su rival es Zverev, tercera mejor raqueta del mundo. El español, todo pundonor y convicción, termina claudicando (6-7, 6-7) ante el poderío del alemán, que da una vida extra a Alemania y provoca que la eliminatoria se resuelva en el dobles. Duelo a cara o cruz.

«Marbella». Una palabra cargada de significado retumba en el equipo español de la Copa Davis. Marbella, mediados de septiembre de este año, la Armada se vino arriba ante la adversidad y remontó por primera vez en su historia un 0-2 en la serie, Dinamarca fue la víctima. Lo hicieron sin Alcaraz y con todo en contra, como ahora se baten en las Finales, en Bolonia y con el espíritu de Marbella. Munar había ganado a cuatro top-10 en toda su carrera y uno de ellos había sido precisamente Zverev. ¿Por qué no iba a suceder lo mismo?

El balear rebosa confianza, más en indoor, donde ha cerrado gran gira de final de final de año. Logró igualar con su pundonor un partido desigual sobre el papel. Por momentos se vio a un Zverev cuya frustración aumentaba, más cuando Munar devolvió de inmediato la rotura en el primer set y alargó la manga hasta el tie-break. El alemán se centraba más en devolver la pelota que llevar la iniciativa y ser él quien gana el punto, no el rival quien lo pierde.