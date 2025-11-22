Carreño se hace gigante: vence a Struff y deja a España a un punto de la final de la Davis

Día languideciente en Bolonia. Cielo gris y adornado por una lenta y perenne lluvia. De esas que parece que no, pero cuando uno se quiere dar cuenta ya está calado. Día de manta y película en el sofá de casa y de procastinar responsabilidades. No debe ni puede Pablo Carreño, cuyo escenario mañanero es un partido a cara de perro con Struff, viejo rockero alemán. Lo resolvió (6-4, 7-6) el asturiano tras firmar un ejercicio de convicción y acertada estrategia. Primer punto de la semifinal para España, a uno de la final de la Davis. Lo buscará Munar ante el gigante Zverev y, de suceder lo contrario, a cara o cruz en el dobles. La Armada sobrevive.

Carreño se presentó en el SuperTennis Arena de Bolonia, cuya imagen, desangelada, contrastaba con lo que se jugaba sobre la pista. El asturiano salió con el plan definido. Meter primeros saques y apretar el revés del alemán desde el inicio. Una hoja de ruta que no varía ni cuando le vienen mal dadas y Struff saca su cañón a pasear. Se defiende Carreño a base de cortados y convierte el intercambio en un ejercicio de paciencia. ‘Pégale fuerte que voy a hacer lo mismo’, parecía decir Pablo. Y Struff, que de paciencia tiene poco, se precipita y cuando no se topa con la red lo hace con el límite de pista.

El alemán sale del lío a base de potencia. Reducir el tiempo de los puntos y convertir el partido en un pique a fuerza. Eso busca, pero no lo encuentra, se queda a medias cuando consigue la primera rotura porque Carreño se la devuelve de inmediato y gana su siguiente juego en blanco. Poco a poco se va diluyendo la calma de Struff, que no es amigo de la calma.