Así queda el cuadro final de la Copa Davis: España ya conoce su rival de semifinales

Cae la noche en el Bolonia, noche fría de esas de escalofríos al taparse con el edredón, cuando Alemania entra en calor. Después de más de dos horas y media de partido, Krawietz y Puetz rinden a. los aguerridos Molteni y Zeballos y culminan la remontada sobre Argentina, que arrancó la serie dominando con Etcheverry y fue empatado por Zverev. La expedición germana pasa a semifinales y se cita con España (sábado 12:00 horas) por un puesto en la final de la Davis.

Queda definido por tanto el cuadro final de la Copa Davis con España y Alemania por un lado y Bélgica e Italia por otro. La primera semifinal, entre el equipo belga y el italiano, se disputa este viernes a las 16:00 horas, mientras que la semifinal de España en la Davis se llevará a cabo el sábado a las 12:00 horas ante la mencionada Alemania, que necesitó hasta la madrugada para avanzar de ronda tras levantas tres pelotas de partido en contra.