Ferrer no pone techo a España: «¿Ganar la Davis? Seguimos soñando»

España se elevó ante la adversidad en Bolonia. Sin Alcaraz, sin Davidovich y con derrota en el primer partido. ¿Qué más podía salir mal? Nada, todo lo que vino después fue positivo. Munar igualó la serie y Granollers junto a Martínez la inclinaron a su favor en el dobles. España ya espera rival en semifinales de la Davis. Alemania o Argentina. Los de Ferrer siguen soñando.

«Estamos en semifinales, seguimos soñando y luchando, no hemos ganado nada todavía. Hemos competido. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora toca descansar y disfrutar porque ha sido un día intenso, de emociones. Mañana ya a preparar contra el rival que nos toque», detalló Ferrer, quien halagó el esfuerzo físico y mental de su equipo.

«El porcentaje del triunfo se lo doy a mis jugadores, son los buenos, los que juegan y compiten. Yo intento ayudarles, pero es una ayuda externa. David Ferrer está bien como capitán, si hubiera estado otra persona también habrían ganado porque son buenos. El ambiente es fundamental para creer. Con Granollers hemos tenido una subida de nivel y con Carlos habríamos tenido otra subida. Lamentablemente no ha podido ser, pero seguimos luchando», añadió Ferrer.

En Bolonia se impusieron los mismo hombres que lo hicieron en Marbella contra Dinamarca, remontada histórica mediante. «Ayuda mucho que hayan pasado por situaciones así porque hace que sigas creyendo. No es fácil porque en el tenis cada situación es compleja, pero que Jaume, Pedro, Carballés en su día, hayan pasado por esa experiencia de lo que es la Davis, facilita las cosas. En ese aspecto, están preparados para hacer cosas grandes», analizó Ferrer.

El capitán español, con contrato hasta 2027, no mira más allá de la actual Davis. «No pienso mucho más allá, estamos en semifinales y yo me lo paso bien. Hay momentos mejores y momentos peores, el año pasado con la despedida de Rafa fue duro por el cariño que le tengo, pero ganar o perder no me cambia la vida. Me siento feliz por los jugadores, que pueden vivir algo que yo he vivido, y eso sí que cambia», resolvió Ferrer.