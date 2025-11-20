Mágico Munar: rinde a Lehecka y mantiene a España con vida en la Davis

«Sí, se puede». Por increíble que parezca, ese es el sonido que se escucha en Bolonia. Lo braman un grupo de españoles de Erasmus, que en Bolonia hay un buen puñado, y lo representa sobre la pista Munar. Mágico Munar. Minutos antes de su partido todo era gris para España. Sin Alcaraz y con derrota de Carreño ante Mensik. La Armada tenía la soga al cuello, pero la cortó un Jaume imponente al servicio que redujo a Lehecka, el número uno checo y mantiene a España con vida. El dobles dictará sentencia.

Es la Armada un equipo que se crece ante la adversidad. Incluso parece que necesita estar al borde del precipicio para golpear con más fuerte, que pregunten a Dinamarca por lo sucedido hace meses en Marbella. O al mencionado Lehecka, superado por un agresivo Munar, que crece en indoor. Shelton y Aliassime pueden dar fe de ello. Además, este vez la pista, no tan rápida pese a ser dura cubierta, jugó a favor.

Valiente en el resto, laborioso desde el fondo de pista y agresivo con la derecha, su reciente manual de juego. Lehecka encallaba una y otra vez contra un muro que no sólo jugaba ofrecía solidez tenística, también mental. En septiembre ejerció como número uno y lo pagó. «Fue por novato». En Bolonia reprodujo su condición, pero no las sensaciones. Las espantó abrazado a un primer servicio temible, precisamente la virtud por antonomasia de su rival. Hasta un 87% de puntos ganados con el primer saque.