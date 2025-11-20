Un combativo Carreño no puede con Mensik y España está contra las cuerdas en la Davis

El tenis es de ida y vuelta, infinidad de subidas y bajadas en un mismo partido. Más en la Davis, marco perfecto para la revelación de tenistas que no copan tantos focos en el circuito anual. Esa condición la buscó Carreño y por momentos la encontró, pero Mensik, pegador por excelencia, le negó la gloria al asturiano que claudicó (5-7, 4-6) y eso, traducido al checo, significa que la República Checa suma su primer punto y está a una victoria más de eliminar a España de las Finales de la Davis.

Carreño inició el mencionado viaje con subida. Añadiendo buena lectura de juego a su clásica garra y siendo recompensado desde la grada. «¡Vamos, Pablo!». «¡A por ellos!». Un grupo de españoles de Erasmus, que de esos hay muchos en Bolonia, se enfrentaron a los cientos de aficionados checos, que fueron más sonoros. Normal, Mensik dio argumentos suficientes. Es un proyecto de tenista más que sobresaliente el checo. Posee una catapulta por saque, gran juego directo y un físico imponente. «Puedo discutir el trono a Alcaraz y Sinner», aseguraba en OKDIARIO.

Tiene cara de ángel, pero juega como un demonio. Fundió la resistencia de Carreño a base de misiles. A más de 220 kilómetros por hora lanzó alguno de sos 20 aces. Aunque le costó romper el escudo del español pese a ello. De hecho, el primero que sufrió una grieta fue el suyo. Carreño logró el break y se llegó a situar 4-3 arriba con saque a favor para tratar de encarrilar el primer set. Puño en alto y mirada al banquillo. Asentía Ferrer, consciente de la importancia de la unidad del equipo sin Alcaraz.

Pero claro, los grandes tenistas tienen eso, que suben el nivel cuando más lo requiere la situación. Y ahí que emergió Mensik para devolver la rotura de inmediato. Desde entonces, por más que Carreño lo buscó, no encontró ningún espacio abierto a la sorpresa porque el checo mostró solidez desde el fondo de la pista y escapó de las ralentización de bola que buscaba el español. Salvó Carreño dos bolas de set, pero nada pudo hacer en la tercera.