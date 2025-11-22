-3 grados en estas zonas: las zonas de Castilla-La Mancha que se preparan para el peor fin de semana

Hay algunas zonas de Castilla-La Mancha que se preparan para el peor fin de semana de todo el otoño. Lo que parecía imposible, es una dura realidad, el invierno parece que ha llegado pasando por delante del otoño. Tendremos que empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que acabará siendo uno de los que nos marcará de cerca. Es hora de poner sobre la mesa algunas situaciones que pueden ser esenciales en estos próximos días.

Estaremos ante algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio radical que puede convertirse en tendencia que puede ser esencial en estos días que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Hasta el momento puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar estando presentes en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que nos hará estar pendientes de una terrible previsión del tiempo.

-3 grados en estas zonas

Castilla-La Mancha se prepara para el peor fin de semana de lo que llevamos de otoño, con una situación que puede complicarse por momentos. Lo que nos está esperando es un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en estas últimas horas.

Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que serán esenciales.

Esta comunidad autónoma será una de las más afectadas por un frío que puede acabar siendo histórico en estos días que tenemos por delante con algunos cambios que vamos a ver llegar en estos días. Es hora de saber lo que nos esperará en estos días en los que todo puede ser posible.

Es hora de conectar de nuevo con algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días de fin de semana en los que tocará ver qué es lo que puede pasar en breve. Las alertas por frío intenso pondrán en jaque a más de una zona del país.

Estas son las zonas de Castilla-La Mancha que se preparan para el peor fin de semana

El peor fin de semana llega de la mano de unos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser claves. Tendremos que estar pendientes de un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que no habíamos visto llegar con tanta fuerza.

Los expertos de la AEMET advierten de que: «Cielos poco nubosos por la mañana, con algún intervalo de nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico que podrían ir acompañados de alguna bruma dispersa, aumentando la nubosidad de norte a sur durante la tarde en su mayoría de tipo alto. Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en Ciudad Real y la mitad oriental de Toledo. Temperaturas máximas en aumento en los sistemas Central e Ibérico y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles que serán menos frecuentes en el sureste de la Comunidad y que, en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico podrían ser localmente moderadas. Vientos flojos, de componente norte al principio que girarán luego para predominar la componente oeste».

El cambio en España obligará a activar todas las alertas: «Precipitaciones que pueden ser persistentes en el oeste de Galicia y localmente en el Pirineo occidental y central, donde se espera que sean de nieve por encima de 1400m aumentando a 1500-1800m. Calima en las islas más orientales de Canarias».

Llegarán lluvias este fin de semana: «Se prevé una intensa circulación atlántica asociada a una borrasca situada al norte de la Península y un anticiclón al suroeste. Dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con precipitaciones en el extremo norte. Pueden ser localmente persistentes en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y Galicia, sin descartar que puedan ser puntualmente fuertes en el litoral atlántico gallego. Se esperan en forma de nieve en zonas altas de montaña de la mitad norte con las mayores acumulaciones en los Pirineos centrales. La cota de nieve se prevé entre 1500-1800 metros. En Canarias, poco nuboso o despejado con calima en las islas orientales e intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto. Bancos de niebla en montañas de la mitad norte peninsular. Temperaturas en ascenso generalizado en todo el país excepto ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sur mediterráneos. Se esperan aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarios. Heladas débiles en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, que pueden ser puntualmente moderadas en los Pirineos más orientales».