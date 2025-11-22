El servio aviso de la OCU a los dueños de perros y gatos: afecta a toda la población

Los perros y gatos forman parte de nuestras vidas de una forma muy especial. Son compañeros fieles, nos dan cariño y los consideramos un miembro más de la familia. Esta cercanía, sin embargo, a veces nos hace olvidar que su organismo no funciona igual que el nuestro, especialmente cuando se trata de su alimentación. Aunque para los humanos ciertos alimentos son completamente inofensivos e incluso saludables, estos mismos pueden resultar peligrosos (e incluso fatales) para nuestras mascotas. Por este motivo, la OCU ha emitido una advertencia para todo los hogares con perros y gatos.

Aunque la mayoría de las personas que conviven con perros son conscientes de que existen ciertos alimentos que no deben ofrecerles, aún persiste un gran desconocimiento sobre la magnitud real del peligro. Muchos tutores subestiman el riesgo, sin saber que incluso dosis mínimas pueden desencadenar reacciones graves o acumulativas en el organismo del animal.

La advertencia de la OCU sobre los perros y gatos

El chocolate y las bebidas que contienen cafeína resultan especialmente peligrosos para los perros debido a que contienen metilxantinas, como la teobromina, una sustancia que su organismo no puede metabolizar rápidamente. Esta incapacidad para eliminar la teobromina genera una acumulación tóxica que afecta principalmente el sistema nervioso central. Como consecuencia, los perros pueden presentar síntomas graves como temblores, taquicardia, convulsiones e incluso pueden llegar a fallecer si no se actúa a tiempo.

De manera similar, las uvas y las pasas son alimentos que, aunque parezcan inofensivos, pueden provocar una insuficiencia renal aguda en los perros, incluso si consumen cantidades muy pequeñas. Aún no se ha identificado con exactitud qué componente causa esta toxicidad, pero los efectos sobre los riñones pueden ser tan severos que ponen en riesgo la vida del animal.

Por otro lado, la cebolla, el ajo y el puerro contienen compuestos químicos que resultan extremadamente dañinos para los glóbulos rojos de los perros. Al ingerir estos vegetales, los perros pueden desarrollar anemia hemolítica, una condición en la que sus glóbulos rojos se destruyen, lo que reduce la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre.

El alcohol, por su parte, representa un peligro aún mayor para los perros, ya que su sistema no está preparado para procesarlo. Aunque se trate de dosis pequeñas, la ingestión de alcohol puede causar desde vómitos y diarrea hasta daños neurológicos severos e incluso fallo respiratorio, que puede ser fatal si no se recibe atención veterinaria inmediata.

Además, el aguacate contiene una sustancia llamada persina, que aunque en cantidades pequeñas puede no ser un problema, en grandes dosis resulta tóxica para los perros. Esta toxina puede afectar su sistema digestivo, provocando malestares como vómitos y diarrea, y también puede comprometer su sistema cardiovascular, poniendo en riesgo su vida.

Los gatos, por su parte, son aún más sensibles que los perros a muchos alimentos. El chocolate y la cafeína, al igual que en los perros, resultan extremadamente perjudiciales para los gatos. Estos felinos son aún más sensibles a los efectos tóxicos de estos compuestos, que pueden afectar gravemente su sistema neurológico y cardiovascular.

Por otra parte, la cebolla y el ajo, incluso en cantidades pequeñas, representan un riesgo importante para los gatos. Estos alimentos contienen compuestos que pueden destruir sus glóbulos rojos, lo que provoca una anemia hemolítica que compromete la oxigenación de sus tejidos.

Aunque es menos común, también se han registrado casos en los que el consumo de uvas y pasas ha provocado insuficiencia renal en gatos. Aunque estos animales no suelen sentirse atraídos por estas frutas, es fundamental mantenerlas fuera de su alcance para evitar consecuencias graves en su salud renal.

En cuanto a los lácteos, existe una creencia popular de que los gatos pueden beber leche sin problema. Sin embargo, la mayoría de los gatos desarrollan intolerancia a la lactosa al alcanzar la adultez, ya que su sistema digestivo no produce las enzimas necesarias para metabolizarla adecuadamente. Por esta razón, el consumo de leche y otros productos lácteos suele causarles problemas digestivos como diarrea, gases o vómitos, que pueden afectar su bienestar general.

¿Cómo actuar?

Actuar rápido puede salvar la vida de los perros y gatos, tal y como alerta la OCU. Si sospechas que ha ingerido algo tóxico, primero identifica qué alimento y en qué cantidad para informar al veterinario. No provoques el vómito sin consultar, ya que podría empeorar la situación. Llama al veterinario inmediatamente si hay síntomas como vómitos, letargo, diarrea o convulsiones. Anota todo lo que observes y ten siempre a mano el número del veterinario.

La mejor manera de cuidar a una mascota es evitando que tenga acceso a alimentos peligrosos. Mantén la comida fuera de su alcance, informa a niños y visitas sobre los riesgos, y revisa siempre las etiquetas para detectar ingredientes tóxicos ocultos. En lugar de compartir tus snacks, elige premios diseñados especialmente para ellos, cuidando así su salud y bienestar.