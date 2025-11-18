Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Las Vegas del Mundial de Fórmula 1 2025 Este GP de Las Vegas de Fórmula 1 se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas Lando Norris sigue liderando la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 llega a su fin y este GP de Las Vegas es la antepenúltima prueba del campeonato, por lo que todos los que tienen en juego algo van a ir con todo, arriesgando, así que se espera un fin de semana increíble en el Circuito Callejero de Las Vegas. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en Estados Unidos.

Horario del GP de Las Vegas 2025 de F1

El GP de Las Vegas, que corresponde a la vigesimosegunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se disputará en el Circuito Callejero de Las Vegas. Se viene un fin de semana emocionante para el campeonato, ya que esta es la antepenúltima prueba y todavía todo está por decidir. Ahora mismo Lando Norris es el gran favorito, ya que es el líder de la clasificación, pero su compañero Oscar Piastri le sigue de cerca y sería Max Verstappen el que completaría el podio.

Viernes 21 de noviembre

Este GP de Las Vegas comenzará este viernes 21 de noviembre, por lo que los pilotos tendrán que enfrentarse a las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Circuito Callejero de Las Vegas. Todos los pilotos tendrán que familiarizarse con el trazado para afrontar este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2025 que tenemos por delante de la mejor manera y acabar peleando por el triunfo.

Entrenamientos libres 1: 1:30 – 2:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 5:00 – 6:00 horas.

Sábado 22 de noviembre

El sábado 22 de noviembre llega con la última sesión de entrenamientos libres en el Circuito Callejero de Las Vegas, pero posteriormente llegará uno de los momentos más esperados. Los Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y compañía buscarán firmar una gran clasificación del GP de Las Vegas para poder salir lo más adelante posible en la parrilla del domingo.

Entrenamientos libres 3: 1:30 – 2:30 horas.

Clasificación del GP de Las Vegas: 5:00 – 6:00 horas.

Domingo 23 de noviembre

La guinda del pastel del GP de Las Vegas llegará este domingo 23 de noviembre con los McLaren como grandes favoritos a llevarse el triunfo, pero habrá que estar atento a los Charles Leclerc y el resto de pilotos que están rindiendo a un buen nivel. El Circuito Callejero de Las Vegas dictará sentencia en el reparto de puntos en esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2025 que comenzará a las 5:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y en la que tendrán que dar un total de 50 vueltas.

GP de Las Vegas: 5:00 horas (50 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Las Vegas: horario de la Fórmula 1

Esta vigesimosegunda jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Las Vegas, va a ser apasionante. Lando Norris suma dos victorias consecutivas y espera poder sumar otra más que le acerque al título, pero sabe que tendrá bastante competencia, ya que los George Russell, Max Verstappen y resto de pilotos de la parrilla vienen pistando fuerte y esperan poder firmar una gran carrera en este Circuito Callejero de Las Vegas este domingo 23 de noviembre.

Dónde ver gratis el GP de Las Vegas de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 2025 fue Dazn, por lo que es la plataforma donde se pueden ver los entrenamientos libres, clasificaciones, las carreras al sprint o los Grandes Premios. Esto significa que el GP de Las Vegas se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes operados. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar todo lo que suceda en el Circuito Callejero de Las Vegas.

Además, todos los aficionados a este deporte y los seguidores de Carlos Sainz y Fernando Alonso también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Las Vegas del Mundial de Fórmula 1 2025 a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tendrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder mediante un ordenador y así ver todo lo que ocurra en el Circuito Callejero de Las Vegas.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2025 que se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas. También narraremos en directo y en vivo online la clasificación y la carrera del GP de Las Vegas desde una hora antes del inicio. Cuando concluyan las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y también las reacciones relevantes que se produzcan, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Las Vegas de F1

Los amantes de la velocidad y de la adrenalina que están siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online el GP de Las Vegas deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Circuito Callejero de Las Vegas para contar lo que esté ocurriendo durante la carrera.

Circuito del GP de Las Vegas de F1

El Circuito Callejero de Las Vegas, ubicado en la ciudad estadounidense del mismo nombre, será el escenario donde se correrá este GP de Las Vegas del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este escenario fue en 2023, por lo que es una prueba bastante reciente en el calendario. Tiene un total de 6,201 kilómetros y se tendrán que dar 50 vueltas. Además, tiene un total de 17 curvas y dos zonas de DRS. La vuelta rápida la consiguió allí Lando Norris al detener el cronómetro en 1:34:876 en 2024.