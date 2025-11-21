Horario España – Alemania: cuándo se juegan las semifinales de la Copa Davis 2025 y dónde ver por TV gratis en directo los partidos

España se mide a Alemania en las semifinales de la Copa Davis 2025, lo que será un cruce apasionante en el que el espectáculo está servido para todos los aficionados que puedan acercarse al Super Tennis Arena de Italia. David Ferrer no cuenta con un Carlos Alcaraz que se tuvo que caer de la convocatoria por lesión, pero los cuatro tenistas citados ya han demostrado que quieren llevarse la Ensaladera a casa. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver los diferentes encuentros que jugará el equipo español.

A qué hora juega España contra Alemania las semifinales de la Copa Davis 2025

España ya se ha plantado en las semifinales de la fase final de la Copa Davis 2025 y tendrán que medirse a Alemania para buscar en puesto en la gran final. El equipo español, capitaneado por David Ferrer y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, arrancó en los cuartos de final con la derrota de Pablo Carreño ante la República Checa. España estaba contra la cuerdas, pero apareció Jaume Munar para igualar la manga y finalmente, Marcel Granollers y Pedro Martínez, ganaron en el encuentro de dobles, por lo que certificaron su pase a la siguiente ronda.

La organización ha programado este emocionante cruce entre España y Alemania que corresponde a las semifinales de la Copa Davis 2025 para este sábado 22 de noviembre. El primer encuentro está fijado en el horario de las 12:00 horas, una menos en las Islas Canarias y será uno de los encuentros individuales. Posteriormente se jugará otro individual y si fuera necesario, el empate se realizará con el de dobles.

Horario del España – Alemania de la Copa Davis 2025

Estos cuartos de final comenzaron el pasado martes 18 de noviembre con el cruce en el que Bélgica se impuso por 2-0 a Francia. El mismo resultado obtuvo el miércoles 19 la vigente campeona, Italia, que sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, consiguió imponerse a Austria. Ya el jueves 20 llegó el día en el que España venció por 2-1 a la República Checa en Bolonia, mientras que la última eliminatoria fue la que protagonizaron Argentina y Alemania, la cual ganó el equipo germano.

Cabe destacar que muchos no ponían a España como una de las favoritas por la ausencia de Carlos Alcaraz, pero frente a la República Checa, los pupilos de David Ferrer -Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez- han demostrado que son capaces de ganar a cualquiera y ahora es lo que esperan hacer este sábado 22 de noviembre a las 12:00 horas (horario peninsular) frente a Alemania.

Dónde ver a España en la Copa Davis 2025 gratis por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputan en esta vibrante Copa Davis 2025 que se está disputando en Bolonia, Italia. Esto quiere decir que los encuentros del España – Alemania de las semifinales de este mítico torneo se podrán ver en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el último de ellos viene con el paquete de pago que trae todas las modalidades deportivas que ofrece este operador.

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte y seguidores del equipo español que está peleando por la Ensaladera deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Alemania de las semifinales de la Copa Davis 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también va a poner a disposición de sus clientes la posibilidad de seguir los diferentes encuentros que se jueguen en Bolonia a través de su página web con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda estos días en la Copa Davis 2025 en Bolonia, donde estamos haciendo una cobertura especial desde Italia. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de los partidos que España juegue contra Alemania en las semifinales. Cuando vayan acabando publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que se produzcan en el Super Tennis Arena.

Dónde escuchar por radio los partidos de España – Alemania de la Copa Davis 2025

Los amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online los partidos del España – Alemania de las semifinales de la Copa Davis 2025 deben saber que podrán escucharlos por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con Bolonia para contar todo lo que esté sucediendo en los diferentes partidos que jugará el equipo capitaneado por David Ferrer.