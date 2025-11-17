Dónde se juega la Copa Davis 2025: qué países la juegan, fechas, calendario y cruces

Tras la finalización de las ATP Finals 2025, donde Jannik Sinner volvió a subirse a lo más alto por segundo año consecutivo tras derrotar a Carlos Alcaraz en la final de la competición, por 6-7(4) y 5-7, el calendario tenístico llega a su fin con la llegada de las Finales de la Copa Davis, un torneo donde curiosamente España peleará por la octava ensaladera de su historia con un equipo de garantías liderado por el actual número uno del mundo: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño.

En qué país se juega la Copa Davis 2025 y cuándo empieza

El equipo de David Ferrer, actual seleccionador de la ‘Armada’, aterrizará entre este lunes 17 y martes 18 en Bolonia, Italia, para jugar la Final a 8 de la legendaria Copa Davis, que desde la modificación de su formato reúne a los ocho mejores selecciones del grupo mundial para definir al ganador en una semana de competición. Precisamente, este próximo martes 18 de noviembre arrancará el espectáculo con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica, a partir de las 15:00 horas.

¡La Final 8 de la Copa Davis ya tiene horarios confirmados! 🕰️ Este es el cronograma de partidos del 18 al 23 de noviembre en Bolonia 🎾 ¿Quiénes llegarán al partido definitorio? 👀#CopaDavis pic.twitter.com/G02pAGthcu — Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2025

Cuándo es la final de la Copa Davis 2025

La final de la Copa Davis está fijada para el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas. Este será el objetivo marcado de las ocho selecciones que se desplazarán hasta Bolonia para disputar la Fase Final de esta competición, que se podrá disfrutar a través de las cámaras de Movistar Plus + y el minuto a minuto por la web de OkDiario.

Qué países juegan la Copa Davis 2025: convocatorias

Para las Finales de la edición del 2025, son ocho los combinados que intentarán ganar la ansiada Ensaladera. Francia, Bélgica, Italia, Australia, Argentina, Alemania, España y República Checa. La baja más significativa es la de Jannik Sinner con el conjunto ‘azurri’, pues el número dos del mundo, tras proclamarse ‘maestro’ por segundo año consecutivo, no estará disponible para intentar defender la corona en el país transalpino. A continuación, os detallaremos las convocatorias de todas las selecciones.

España : Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez

: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez República Checa : Jiri Lehecka, Jacub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek.

: Jiri Lehecka, Jacub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek. Argentina : Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Andrés Molteni y Horacio Zeballos.

: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Andrés Molteni y Horacio Zeballos. Alemania : Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz, Jan-Lennard Struff y Alexander Zverev.

: Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz, Jan-Lennard Struff y Alexander Zverev. Austria : Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov.

: Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov. Bélgica : Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille y Joran Vliegen

: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille y Joran Vliegen Francia : Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech.

: Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech. Italia: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori

Calendario y cuadro de la Copa Davis 2025

Cuartos de final

(1) Francia-Bélgica: martes 18 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

(2) Italia-Austria: miércoles 19 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

(3) Argentina-Alemania: jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

(4) España-Rep. Checa: jueves 20 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.

Semifinales

Ganador 1 v ganador 2: viernes 21 de noviembre, a partir de las 16:00 horas.

Ganador 3 v ganador 4: sábado 22 de noviembre, a partir de las 12:00 horas.

Final