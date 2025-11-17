El plan de Alcaraz para la Davis: pruebas médicas a su llegada a Bolonia

Caminaba la final entre Alcaraz y Sinner dentro de un lógico orden cuando de repente… ¡Auch! Carlitos se llevó la mano a la parte posterior de su pierna derecha y se encendieron todas las alarmas. Pudo terminar el primer set y el partido, pero creció la incertidumbre sobre su presencia en la Copa Davis. España debuta el jueves, con lo cual tiene unos días de margen. Su plan está trazado: viaje a Bolonia este lunes al mediodía y, como ha podido confirmar OKDIARIO, a su llegada se someterá a pruebas médicos con los servicios de la Federación Española de Tenis.

La lesión de Alcaraz ha modificados las agendas. En principio, España tenía programada su conferencia de prensa este lunes por la tarde, en la que iban a comparecer el seleccionador David Ferrer y los cinco tenistas convocado, pero se ha aplazado a mañana y, a esta hora del día, sin horario por confirmar. El cambio de fecha da espacio a Alcaraz para llegar a Bolonia, someterse a pruebas médica y valorar los resultados de las mismas antes de tomar una decisión.

El murciano es fijo en individuales y tiene muchas opciones de para ser compañeros de Granollers en un dobles que apunta a ser decisivo. El deseo de Alcaraz es hacer todo lo posible para jugar las Finales. «Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible, espero que no me perjudique para Bolonia .Voy a dar lo que esté en mi mano para jugar la Davis con España. Pude correr durante la final contra Sinner, moverme y tener fuertes los apoyos», explicó.

Alcaraz se unirá a España este lunes después de haber recorrido por carretera los 330 kilómetros que separan Turín de Bolonia. Partirá a mediodía y el viaje durará algo más de tres horas. No será hasta el miércoles, en el entrenamiento, cuando podría tener sus primeras sensaciones sobre la pista. Alcaraz viaja pendiente de evolución y con la intención de representar a España.

El resto de la delegación española ya se encuentra en la ciudad italiana. Munar, Carreño y Pedro Martínez aterrizaron junto al grueso de la expedición el pasado viernes y Granollers, el otro español que competía en las ATP Finals, se incorporó este domingo y desde este lunes es uno más en las sesiones de entrenamientos.