Ésta es la convocatoria de España para la Copa Davis 2025

Las Finales de Copa Davis 2025 ya han arrancado en Bolonia con la primera eliminatoria entre Francia y Bélgica, donde curiosamente se produjo el primer sorpresón de la competición después de que el combinado belga firmase la campanada eliminando a las 10 veces campeona de la Ensaladera, tras las victorias de Bollignon ante Moutet, por 6-2, 5-7 y 5-7; y Zizou Bergs a Arthur Rinderknech, por 3-6 y 6-7(4). Para este miércoles 19 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, será el turno de Italia y Austria. La vigente campeona no podrá contar con Jannik Sinner para defender el título en su territorio, pues el actual número dos del mundo decidió bajarse para descansar de cara a la próxima temporada, algo similar a lo que le ha sucedido a Carlos Alcaraz y a España, pero en este caso ha sido una baja obligada por la lesión sufrida en la final de las ATP Finals ante el propio Sinner. El murciano, durante el choque, sintió molestias físicas en uno de sus isquiotibiales y las pruebas realizadas confirmaron un edema en su pierna derecha, lo que le impedirá luchar junto al resto de sus compañeros por el título final en suelo transalpino. Conoce la convocatoria de España para la Copa Davis tras la baja de Carlitos Alcaraz.

¿Jugará Carlos Alcaraz la Copa Davis 2025?

Durante la mañana de este pasado martes 18 de noviembre se confirmaba lo que horas antes era un secreto a voces. Carlos Alcaraz no disputará las Finales de la Copa Davis. ¿El motivo? una lesión muscular sufrida en la Copa de Maestros, así lo anunciaba el propio Alcaraz en sus perfiles oficiales de redes sociales: «Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa».

Convocatoria de España en la Copa Davis 2025: qué tenistas jugarán

Tras la ausencia de Carlos Alcaraz, que ya ha viajado hasta Murcia para pasar unos días de descanso justo antes de arrancar la pretemporada de cara al próximo 2026, solo cuatro tenistas serán los que luchen por conseguir la Ensaladera en Bolonia: Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño. El debut en las Finales de la Davis está fijado para este próximo jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐎 ❤️‍🔥🇪🇸 Vuestra Selección Española MAPFRE de Tenis para las Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia. A por el objetivo. Juntos 🫡#VamosEspaña I #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/CguB1aca3v — Tenis España (@RFETenis) November 18, 2025

Quién es el capitán de España en la Copa Davis 2025

El capitán del combinado español, el mítico David Ferrer, tras el duro varapalo de Alcaraz, confirmó la lesión de Carlitos y dejó claro que a pesar de tener a su mejor jugador en pista cree que el equipo va a competir a las mil maravillas: «Tenía un edema que venía arrastrando desde Turín y al jugar la final se resintió. Se hizo una resonancia y hablaron los médicos de que corría mucho riesgo. Es una pena no tener al número uno del mundo. Pero quiero resaltar que estamos en la Finales gracias a todos y vamos a competir y tener nuestras opciones. Vuelvo a ver la luz y tengo fe de que vamos a hacer grandes cosas».