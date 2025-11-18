Ferrer y la baja de Alcaraz: «Vuelvo a ver la luz y tengo fe de que competiremos»

Palabra de capitán. Después de la baja confirmada de Alcaraz, David Ferrer, capitán del equipo español, alzó la voz. «Tenía un edema que venía arrastrando desde Turín y al jugar la final se resintió. Ayer se hizo una resonancia y hablaron los médicos de que corría mucho riesgo. Es una pena no tener al número uno del mundo. Pero quiero resaltar que estamos en la Finales gracias a todos y vamos a competir y tener nuestras opciones. Vuelvo a ver la luz y tengo fe de que vamos a hacer grandes cosas», expresó.

Granollers, Munar y Pedro Martínez se enteraron de la baja de Alcaraz al día siguiente, por la mañana. «Alcaraz vino por la tarde y cuando se hizo la resonancia ya era de noche y estaba durmiendo», aseguró Marcel con la confirmación de Jaume y Pedro. De otra forma llegó a los oídos de Carreño. «Ferrer me mandó un mensaje por la noche de que me prepara para jugar, así que entendí que Carlos no jugaba. Ya por la mañana me dieron más detalles», reveló Pablo.

«La eliminatoria de Mar de Plata fue una de las experiencias más fuertes que he vivido. Fue un ambiente espectacular, cada uno de nosotros hemos demostrado que podemos competir en cualquier situación. En el tenis todo puede pasar. Estando juntos y apoyándonos podemos sacar cualquier cosa», expresó Granollers

«Hace dos meses teníamos otra situación adversa y los jugadores lo consiguieron. Este año estamos en las Finales gracias a ellos. Tenemos a Carreño y Granollers que saben lo que es ganar la Copa Davis. Pablo ha vuelto del infierno y está en su mejor nivel. Marcel es el líder del equipo y muy importante. Dejaremos la eliminatoria igualada y que Granollers decida», apuntó Ferrer.