La resignación de Alcaraz tras confirmarse su baja de la Davis: «Me voy dolido a casa»

Todo ha ido muy rápido para Carlos Alcaraz desde que este lunes se uniera al equipo español de Copa Davis. Llegó por la tarde, después de recorrer los más de 300 kilómetros que separan Turín de Bolonia acompañado por Juan Carlos Ferrero, su entrenador. En ese instante, la sensación era de que el murciano estaba más cerca de jugar que de causar baja, pero inmediatamente se sometió a unas pruebas médicas cuyos resultados invirtieron el orden.

Alcaraz llevó a cabo el examen con los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis y los resultados fueron también analizados por Juanjo López, médico del tenista. No se ha producido rotura, pero el riesgo tan alto de que suceda es lo que ha inclinado la balanza. Alcaraz no competirá en la Davis por un edema en el isquiotibial de la pierna derecha originado durante las ATP Finals de la pasada semana.

«Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», publicó a través de sus redes sociales.