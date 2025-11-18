La evolución de la lesión de Alcaraz en 48 horas: del «no me ha limitado» a caerse de la Davis

Caminaba Alcaraz con la iniciativa en el desenlace del primer set en la final de las ATP Finals contra Sinner -restaba para llevarse la primera manga- cuando de pronto… ¡Auch!, notó algo y enseguida su gesto focalizaba la zona. Se llevó su mano a la parte posterior de su pierna derecha, tenía el isquiotibial tocado. Pidió entonces la entrada del médico, le masajeó la zona y volvió a pista. Se reprodujo el dolor y volvió a ser atendido e incluso vendado. Peligraba la Davis para Alcaraz.

Pudo terminar el partido con apoyos fuertes y buenos desplazamientos y el propio Carlitos veía la situación con optimismo, aunque finalmente ha mutado en cruda realidad. OKDIARIO ha sido testigo in situ de la evolución. «No me limitó para jugar. ¿Que me perjudique para Bolonia? Yo creo que no, o espero que no. Mi intención es estar y darlo todo para jugar con España», dijo el tenista nada más acabar el partido contra Sinner.

En ese momento ya había iniciado una contrarreloj difícil de superar. Todo fue muy rápido a partir de entonces. Se unió con el equipo español el lunes por la tarde, después de recorrer los más de 300 kilómetros que separan Turín de Bolonia acompañado por Juan Carlos Ferrero, su entrenador. En ese instante, la sensación todavía era de cierto optimismo, de que el murciano estaba más cerca de jugar que de causar baja. Los plazos estaban apurados y fijados, según pudo confirmar OKDIARIO.

Prueba médica el lunes, descanso el martes y saltar a pista el miércoles a probar sensaciones antes del debut del España el jueves. Sin embargo, los resultados médicos del primer día invirtieron el orden de lo establecido. No sufría rotura, pero se detectó un edema que elevaba el riesgo de que sucediese. La sensación una vez entrada la noche del lunes era cada vez de más incertidumbre y este martes por la mañana se ha confirmado la peor noticia.

«Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», publicó Alcaraz, despidiéndose de la Davis, a través de sus redes sociales.

Deberá Ferrer, capitán del equipo español, redibujar su idea principal, pues Alcaraz iba a disputar individual y tenía muchas opciones de también el dobles. Y ahora ni lo uno ni lo otro. Turno del capitán. En su nómina tiene a los héroes de Marbella, Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez y a Granollers, especialista en dobles, para rediseñar la estrategia.