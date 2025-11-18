Golpe para España: Alcaraz no juega la Davis por lesión

Del optimismo a la dureza de la realidad. Se confirma lo que en las últimas horas ha ido cogiendo forma hasta imponerse. Carlos Alcaraz no disputará la Copa Davis con España debido a la lesión que sufre en el isquiotibial de su pierna derecha. La molestia muscular se inició a principios de las ATP Finals, disputadas la semana pasada en Turín, y fue agudizándose a medida que transcurrieron los partidos hasta desembocar, en la final ante Sinner, en algo mayor.

El pasado lunes, apenas 24 horas después del partido, Alcaraz llegó a Bolonia después de cuatro horas de viaje por carretera desde Turín acompañado por su entrenador Juan Carlos Ferrero. Tras un breve reencuentro con sus compañeros en el hotel, se sometió a pruebas médicas que determinaron el alcance de su lesión. Según pudo saber OKDIARIO, evitó la rotura, pero sufre una sobrecarga muscular. En un principio descansaría el martes y se ejercitaría el miércoles para preparar el debut del jueves.

El propio Alcaraz se expresó en sus redes sociales: «Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa».

Alcaraz se realizó las pruebas con los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis y los resultados fueron también analizados por Juanjo López, médico del tenista. No se ha producido rotura, pero el riesgo tan alto de que suceda es lo que ha inclinado la balanza. Alcaraz no competirá en la Davis. En primera instancia, antes de sufrir la lesión se determinó que el murciano disputaría individual y los dobles.

Una vez producido el daño se rebajó a únicamente individual, sin embargo, finalmente no será ni lo uno ni lo otro. Le toca a Ferrer rediseñar su estrategia con Munar, Pedro Martínez, Carreño y Granollers. Alcaraz ha hecho todo lo posible para disputar la Davis. «Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible. Daré lo que esté en mi mano para jugar. Pude correr durante la final contra Sinner, moverme y tener fuertes los apoyos, es decir, no me limitó», explicó antes de viajar de Turín a Bolonia.