Todo lo que debes saber sobre la Copa Davis 2025: dónde ver por televisión y formato del torneo
Descubre todo lo que debes saber acerca de las Finales de la Copa Davis 2025
Así queda el equipo de España para la Copa Davis tras la ausencia de Carlos Alcaraz
Las Finales de la Copa Davis arrancarán este martes 18 de noviembre con el Francia-Bélgica, eliminatoria que dará el pistoletazo de salida a la fase final de una competición donde, lamentablemente, no estará disponible Carlos Alcaraz, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales. El murciano sufrió ante Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros una lesión que le impedirá pelear por la Ensaladera en las instalaciones de Bolonia, Italia.
«Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», citó el propio Carlitos en un post de la plataforma ‘X’.
Con esta baja sensible en el equipo de David Ferrer, Jaume Munar será el encargado de liderar al combinado junto a Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño, los cuales debutarán en las Finales de la Davis este próximo jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.
¡La Final 8 de la Copa Davis ya tiene horarios confirmados! 🕰️
Este es el cronograma de partidos del 18 al 23 de noviembre en Bolonia 🎾
¿Quiénes llegarán al partido definitorio? 👀#CopaDavis pic.twitter.com/G02pAGthcu
— Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2025
Cómo es el formato
El formato de la Final a 8 de la Copa Davis consiste en una eliminatoria, que arrancará a partir de cuartos de final, donde los equipos deben ganar al menos dos partidos de los tres que se disputarán, es decir, dos choques individuales y un dobles. A partir de ahí, quien consiga dos triunfos pasará automáticamente a la siguiente ronda, y así hasta llegar a la final, donde también se competirá a tres enfrentamientos.
En este caso, las eliminatorias serán las siguientes:
- (1) Francia-Bélgica: martes 18 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.
- (2) Italia-Austria: miércoles 19 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.
- (3) Argentina-Alemania: jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.
- (4) España-Rep. Checa: jueves 20 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.
Los ganadores de las eliminatorias 1 y 2 se enfrentarán en semifinales, tal y como ocurrirá con los ganadores de la 3 y 4. A raíz de estos primeros resultados, el choque por el título entre los vencedores de ambas semifinales se definirá el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas.
Tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión, las convocatorias de los respectivos equipos quedarían de la siguiente manera:
- España: Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez
- República Checa: Jiri Lehecka, Jacub Mensik, Tomas Machac, Vit Kopriva y Adam Pavlasek.
- Argentina: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Andrés Molteni y Horacio Zeballos.
- Alemania: Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz, Jan-Lennard Struff y Alexander Zverev.
- Austria: Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov.
- Bélgica: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille y Joran Vliegen
- Francia: Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech.
- Italia: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori
Dónde ver por TV en directo la Copa Davis 2025
Las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en Bolonia, Italia, se jugarán desde este martes 18 al domingo 23 de noviembre, y se podrán disfrutar al completo a través de las cámaras de Movistar Plus+ y el minuto a minuto en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra en las respectivas eliminatorias de la competición.