Todo lo que debes saber sobre la Copa Davis 2025: dónde ver por televisión y formato del torneo

Las Finales de la Copa Davis arrancarán este martes 18 de noviembre con el Francia-Bélgica, eliminatoria que dará el pistoletazo de salida a la fase final de una competición donde, lamentablemente, no estará disponible Carlos Alcaraz, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales. El murciano sufrió ante Jannik Sinner en la final de la Copa de Maestros una lesión que le impedirá pelear por la Ensaladera en las instalaciones de Bolonia, Italia.

«Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa», citó el propio Carlitos en un post de la plataforma ‘X’.

Con esta baja sensible en el equipo de David Ferrer, Jaume Munar será el encargado de liderar al combinado junto a Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño, los cuales debutarán en las Finales de la Davis este próximo jueves 20 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

¡La Final 8 de la Copa Davis ya tiene horarios confirmados! 🕰️ Este es el cronograma de partidos del 18 al 23 de noviembre en Bolonia 🎾 ¿Quiénes llegarán al partido definitorio? 👀#CopaDavis pic.twitter.com/G02pAGthcu — Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2025