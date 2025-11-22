Un carnicero experto avisa sobre lo blanco del fuet: «Es una parte muy…»

El fuet, un embutido emblemático de la gastronomía catalana, se utiliza habitualmente como aperitivo privilegiado o ingrediente en platos tradicionales y celebraciones. Recientemente, un carnicero experto ha emitido una importante advertencia tras la viralización de un vídeo donde se mojaba el fuet para facilitar su pelado. Esta práctica elimina la capa blanca exterior que, contrariamente a lo que muchos piensan, cumple una función esencial en la conservación y maduración del producto.

La gastronomía española destaca mundialmente por su diversidad y calidad. Tenemos el privilegio de contar con ingredientes excepcionales que merecen reconocimiento internacional. El regreso a productos tradicionales como el fuet representa una tendencia creciente hacia la valoración de nuestra herencia culinaria. Este embutido catalán se ha convertido en un elemento imprescindible en muchas despensas españolas por su sabor característico y versatilidad.

Conocer las técnicas adecuadas para manipular y conservar productos como el fuet nos permite apreciar mejor sus cualidades organolépticas y disfrutarlos en su mejor estado. Los expertos recomiendan respetar sus características naturales, incluida esa capa blanca que, lejos de ser un defecto, constituye parte integral de su proceso de curación y desarrollo de sabor.

Es una parte muy importante del fuet

El fuet es uno de los embutidos más deliciosos que podemos conseguir en los supermercados. Además de estar espectacular, puede sacarnos de más de un apuro, en forma de bocadillo o de picoteo rápido, de cerveza con unas patatas que seguro que impresionará a más de uno.

Ese ingrediente básico de nuestra cocina nos obliga a lanzar un importante debate que debemos conocer y que quizás nos acabe sumergiendo en una serie de elementos que serán claves. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que son los que marcarán la diferencia. Siguiendo los consejos de un experto que nos dice la forma en la que se hace, este embutido con una capa blanca que puede convertirse en nuestra mejor aliada.

De hecho, se trata de un hongo que ayuda a que el embutido se conserve, además de aportarle un sabor característico. Lavar el fuet supone que se desprenda de esta capa protectora que protege este alimento, por lo que podría acabar siendo perjudicial para el consumo.

Este carnicero avisa sobre la parte blanca del fuet

Los expertos advierten de que este tipo de capa blanca que cubre determinados embutidos es indispensable. Hay un carnicero que no duda en lanzar una seria advertencia que hace que no dudemos en no tocar esta capa blanca que puede ser clave para degustar correctamente este fuet.

Tal y como nos dicen los expertos del blog de jamonpurobellota: «Una de las dudas más típicas con la que nos solemos encontrar hace referencia a ese polvillo blanco que suele rodear, sobre todo, al fuet, la secallona, la longaniza o los salchichones. Aunque muchas personas pueden pensar que se trata de una especie de harina, la verdad es que es un moho encargado de mantener alejados otros tipos de mohos dañinos que sí que podrían afectar a la pieza».

Siguiendo con la misma explicación: «Más concretamente, se trata de un moho producido por las bacterias denominadas penicillium nalgiovense, cuyo objetivo es mantener alejadas cualquier tipo de bacterias perjudiciales. Es decir, su función es proteger la carne. Pero además de eso, también se dice que aporta ese particular aroma y sabor de los embutidos realizados de la manera tradicional. También contribuye al proceso de curación de la pieza y evita que se estropee por la posible acción de otro tipo de bacterias. Los grandes seguidores de estos embutidos suelen comerlo y no conciben la idea de retirarlo, ya que parece que pierde su encanto. Y no sólo eso, muchos de ellos también aseguran que ese recubrimiento le aporta una cierta textura crujiente que se aprecia en cada fina rodaja que degustan en su paladar».

Sobre comer o no comer esta piel, no parece que haya unanimidad: » Más o menos ocurre lo mismo que con la piel de los embutidos de los que te hablábamos en un post anterior. Se puede quitar si así lo deseas o se puede comer, siempre y cuando la piel sea de tripa natural. Sobre todo es importante destacar que no se trata de ningún tipo de harina, por lo que las personas celíacas pueden comerla y no supone un problema para ellas. Al fin y al cabo, ocurre como con la piel del embutido, es una cuestión de gustos, y hay gente que prefiere comerla porque asegura que le da una especie de sabor especial, y otras personas prefieren retirarlo».