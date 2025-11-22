Navidad en Madrid 2025: conciertos, programación y actividades que no te puedes perder

La Navidad ya ha encendido su magia en Madrid y este 2025 promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. Calles iluminadas, casas decoradas, conciertos para todos los públicos, planes culturales en cada esquina, compras navideñas y una agenda repleta de propuestas que convierten la capital en un enorme escenario festivo.

Desde los imprescindibles —como la ruta de luces, los mercadillos y el tradicional encendido— hasta las novedades que marcarán tendencia esta temporada, Madrid se prepara para vivir unas fiestas inolvidables. Si quieres aprovechar al máximo cada día, aquí te contamos todo lo que no te puedes perder estas Navidades.

Entre las principales actividades de la Navidad en Madrid 2025 destacan:

Iluminación navideña que llenará de color y fantasía todos los distritos.

Mercadillos navideños con productos tradicionales y regalos de Reyes.

Belenes emblemáticos , como el del Palacio de Cibeles en CentroCentro.

Campanadas de Año Nuevo en la Puerta del Sol.

Madrid, Navidad de Encuentro en Matadero Madrid, con actividades familiares.

Pistas de hielo en Matadero, CentroCentro y diversos distritos.

Funciones en el Circo Price y espectáculos para toda la familia.

XXXI Festival Grandes del Góspel en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.

Los distritos cantan en CentroCentro, con coros de los 21 distritos.

Música navideña en balcones, calles e iglesias.

Instalación inmersiva “Una Navidad de Luz” en el patio central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Cabalgatas de Reyes en los distritos y la Cabalgata principal finalizando en Cibeles con música y fuegos artificiales.

Mercadillos navideños en Madrid

Aquí tienes una lista de los mercadillos navideños en Madrid:

Plaza Mayor

Fechas: del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Qué encontrarás: el mercadillo navideño más emblemático de Madrid, con decoración, artesanía, figuras de belén, adornos y regalos de Reyes .

Recomendación: ideal para pasear y comprar regalos típicos mientras disfrutas del ambiente navideño clásico.

Plaza de España

Fechas: del 1 de diciembre al 5 de enero.

Qué encontrarás: productos de artesanía local, gastronomía, juguetes y puestos de dulces navideños .

Extras: actividades infantiles y talleres de manualidades.

Mercado de Navidad en Matadero Madrid

Fechas: del 20 de diciembre al 4 de enero.

Qué encontrarás: productos de diseño y creatividad , talleres para niños, gastronomía y conciertos de música en vivo.

Diferencia: combina mercadillo con espectáculos familiares en un espacio cultural.

CentroCentro (Palacio de Cibeles)

Fechas: 6 de diciembre – 6 de enero.

Qué encontrarás: artesanía, talleres de belén, decoración navideña y actividades para toda la familia.

Extra: acceso a la instalación inmersiva “Una Navidad de Luz” en el patio central.

Fechas de la Navidad en Madrid