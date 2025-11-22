Clasificación y parrilla de salida para el GP de Las Vegas de Fórmula 1 2025
Lando Norris se llevó la pole en la clasificación de este sábado por delante de Max Verstappen
Carlos Sainz saldrá tercero y Fernando Alonso séptimo
Lee aquí nuestra crónica
Lando Norris saldrá primero en el Gran Premio de Las Vegas tras una pole que le acerca definitivamente a su primer título de Fórmula 1. El Mundial de 2025 alcanza una prueba clave en la carrera de este domingo (5:00 hora española) y tendrá a Max Verstappen, tetracampeón, por detrás del máximo aspirante al campeonato. Carlos Sainz saldrá tercero y se quedó a 29 milésimas del holandés. Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición tras una gran actuación con el Aston Martin.
Así queda la parrilla de Las Vegas
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- George Russell
- Oscar Piastri
- Liam Lawson
- Fernando Alonso
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Pierre Gasly
- Nico Hulkenberg
- Lance Stroll
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
- Franco Colapinto
- Alex Albon
- Kimi Andrea Antonelli
- Gabriel Bortoleto
- Yuki Tsunoda
- Lewis Hamilton
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios