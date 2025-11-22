MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE LAS VEGAS

Clasificación y parrilla de salida para el GP de Las Vegas de Fórmula 1 2025

Lando Norris se llevó la pole en la clasificación de este sábado por delante de Max Verstappen

Carlos Sainz saldrá tercero y Fernando Alonso séptimo

parrilla Las Vegas
Verstappen, Norris y Sainz. (Getty)
Lando Norris saldrá primero en el Gran Premio de Las Vegas tras una pole que le acerca definitivamente a su primer título de Fórmula 1. El Mundial de 2025 alcanza una prueba clave en la carrera de este domingo (5:00 hora española) y tendrá a Max Verstappen, tetracampeón, por detrás del máximo aspirante al campeonato. Carlos Sainz saldrá tercero y se quedó a 29 milésimas del holandés. Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición tras una gran actuación con el Aston Martin.

Así queda la parrilla de Las Vegas

  1. Lando Norris
  2. Max Verstappen
  3. Carlos Sainz
  4. George Russell
  5. Oscar Piastri
  6. Liam Lawson
  7. Fernando Alonso
  8. Isack Hadjar
  9. Charles Leclerc
  10. Pierre Gasly
  11. Nico Hulkenberg
  12. Lance Stroll
  13. Esteban Ocon
  14. Oliver Bearman
  15. Franco Colapinto
  16. Alex Albon
  17. Kimi Andrea Antonelli
  18. Gabriel Bortoleto
  19. Yuki Tsunoda
  20. Lewis Hamilton

