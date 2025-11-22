Clasificación y parrilla de salida para el GP de Las Vegas de Fórmula 1 2025

Lando Norris saldrá primero en el Gran Premio de Las Vegas tras una pole que le acerca definitivamente a su primer título de Fórmula 1. El Mundial de 2025 alcanza una prueba clave en la carrera de este domingo (5:00 hora española) y tendrá a Max Verstappen, tetracampeón, por detrás del máximo aspirante al campeonato. Carlos Sainz saldrá tercero y se quedó a 29 milésimas del holandés. Fernando Alonso lo hará desde la séptima posición tras una gran actuación con el Aston Martin.

Así queda la parrilla de Las Vegas