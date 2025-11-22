Carlos Sainz es un ídolo en Estados Unidos: «Me hubiera gustado darles la pole…»

Después de un año tan gris es difícil pensar que alguien acabase más contento que Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Y lo cierto es que sí lo hubo. Eso sí, sólo un piloto, Lando Norris, quien se llevó una pole que le acerca a su primer título de Fórmula 1. Porque el piloto español, pese al gran tercer puesto con el que aspira al podio en la carrera de este domingo (5:00 hora española), se quedó con la espinita de no deleitar con la pole a un público estadounidense en las gradas que le volvió a ovacionar.

Ya recibió cientos de aplausos en Austin, retrasando incluso el inicio de su intervención tras subir al podio en la sprint, y en Las Vegas no fue menos: «No sé como devolvérselo, siempre me apoyan en Estados Unidos. Me ven a mí junto a Williams como el tapado y un proyecto en ciernes. Me hubiera gustado darles la pole, pero nos ha faltado un poco». El madrileño sueña con regresar en el Mundial de 2026 ya destapado y como aspirante a todo.

«Siempre soy optimista. Soñar es gratis y siempre me imagino haciéndolo bien. Hemos ido bien sobre seco y en los libres en mojado también, aunque hemos hecho cambio que me han permitido ser primero, primero, primero. Con el intermedio sabía que me acabarían alcanzando, pero contento», afirmó Sainz junto a Norris y Max Verstappen, de quien se quedó a 29 milésimas, en la impresión a pie de pista de los tres primeros. Siempre es buena señal estar ahí.