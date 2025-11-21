Fernando Alonso se vuelve pesimista en Las Vegas: «Va a ser un fin de semana complicado»

Fernando Alonso sabe de primera mano que el GP de Las Vegas será sin dudas una de sus peores pesadillas esta temporada. Lo comprobó de primera mano en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, donde el asturiano volvió a sufrir cómo su monoplaza sigue muy por detrás de sus competidores. Acabó decimoctavo, pero lo peor de todo es la forma en la que el bicampeón del mundo pronosticó lo que serán los próximos días para él.

Tan solo quedó por delante de Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto, y en Aston Martin se temen lo peor: «No sé, pero creo que esperamos un fin de semana complicado. El ritmo no es muy rápido, pero a ver qué podemos hacer para mañana porque es muy difícil leer con tantas banderas rojas. Nadie completó la última vuelta. A ver si podemos ganar más ritmo mañana», expresó después de perder velocidad en las rectas por las fuertes rachas de viento.

«La verdad es que lo de la lluvia no ha influido mucho. Hoy llovió un poco en los Libres 2, pero no tenemos nada para mañana. A ver si lo hacemos bien», culminó Alonso en una comparecencia para la F1. Un discurso pesimista que radica la preocupación por hasta cuánto se puede mejorar de cara a la próxima temporada con las manos de Adrian Newey.

Carlos Sainz no tira la toalla en Las Vegas

La contraparte fue Carlos Sainz, que terminó decimotercero lastrado también por el hecho de no poder ponerse los neumáticos blandos por las banderas rojas. Aunque tampoco son unos resultados eufóricos, el piloto de Williams se mostró satisfecho: «Los problemas nos quitaron un tiempo demasiado valioso para algunos, sobre todo los que salimos más tarde como nosotros. Es prometedor, el balance del coche fue bueno y los neumáticos funcionaron también. Aunque estamos cerca del límite, creo que vamos por el buen camino. Parece que lloverá por la noche pero estará despejado cuando entrenemos en pista. Trabajaremos para afinar el set-up», explicó.