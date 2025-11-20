Fernando Alonso sube el suflé con 2026: «Podremos luchar por algo más importante»

Fernando Alonso sueña con volver a lo más en alto en 2026. La llegada de Adrian Newey a Aston Martin ha despertado la ilusión en el asturiano de «luchar por algo más importante» la próxima temporada gracias al cambio de reglamento. La alianza de estos dos grandes de la Fórmula 1 ha desatado la esperanza dentro del equipo. El mejor piloto y el mejor ingeniero juntos en la misma escudería. Alonso confía «plenamente» en el equipo y en mostrar su mejor versión para poder pelear por victorias y, quizás, también por el título.

«Tengo confianza en mí mismo. Confío plenamente en el equipo y creo que el año que viene podremos corregir los errores y luchar por algo más importante. Y sí, mientras me sienta competitivo, rápido, motivado y físicamente al nivel requerido, seguiré compitiendo», ha asegurado el piloto de Aston Martin en la rueda de prensa previa al GP de Las Vegas.

El asturiano ha explicado que no va a «echar de menos esta generación de coches» ya que cree que no han cumplido las expectativas. «Creo que el año que viene, probablemente, iremos más despacio, y los echaremos de menos cuando conduzcamos los nuevos coches porque siempre queremos ser lo más rápidos posible», manifestó.

«Estos coches son definitivamente demasiado pesados. Son demasiado grandes. Y el efecto suelo y la altura de la carrocería… Estamos compitiendo de una manera que no es muy divertida de conducir y probablemente ni siquiera para seguir a otros coches. Así que, sí, no creo que los echemos mucho de menos», profundizó Fernando Alonso.

Sobre el rendimiento de Aston Martin en Las Vegas, considera que «deben estar preparados para cualquier cosa». «Creo que siempre estará reñido. La clasificación será estresante: Q1, Q2, ojalá Q3. Y luego, en la carrera, sí, ya veremos. El año pasado recuerdo que el graining fue un problema en los neumáticos, así que tenemos que intentar mitigarlo en la puesta a punto de mañana en los entrenamientos libres», explicó.

«No pudimos desarrollar el coche de 2025 como queríamos. El coche base de 2024 quizá no fue el mejor. La segunda mitad de 2024 no fue realmente competitiva, y lamentablemente esa fue la base para 2025. Y luego, como dije, con 2026 como principal objetivo para todos, nos costó encontrar el camino esta temporada. Así que, sí, sin duda ha sido un reto para Aston Martin, y no estamos contentos con la temporada», finalizó.