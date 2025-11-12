Un ex jefe de F1 advierte sobre Fernando Alonso: «Se marchará en 2026 si el coche rinde como este año»

El futuro de Fernando Alonso es uno de los temas que más preocupa en estos momentos en Aston Martin. A raíz del descontento con el rendimiento de coche y equipo desde el Gran Premio de Brasil, el asturiano lleva tiempo dejando caer la posibilidad de que su retirada está más cerca que lejos si no se da un giro de 360 grados en 2026. Toda la carne está en el asador para que la próxima temporada sea la gran revolución, pero el riesgo de la decepción está ahí.

Un guion que ha analizado Guenther Steiner, exdirector de Haas, cuando le preguntaron sobre las aspiraciones de la escudería británica: «Creo que, si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Pero si el coche es muy bueno, supongo que seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo». Una opción en la que, de ser así, sería libre de firmar por otro equipo a sus 45 años, algo que le aleja del foco de poder firmar por los grandes: «Todo el mundo pensará: ‘¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?’. Aunque es uno de los mejores como piloto puro, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él». dijo.

Adrian Newey fichó por Aston Martin para diseñar el mejor monoplaza posible que devuelva la ilusión a un Fernando Alonso frustrado por los continuos problemas que ha sufrido el coche este año. «Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará», explicó Steiner. Un discurso que dio recientemente pese a los malos resultados: «Absolutamente sí veo opciones de ganar el Mundial de 2026. Significaría todo para mí, para todo el equipo. Creo que tenemos una oportunidad ¿Por qué no? Todos empezamos de cero, tenemos buena gente, buenas instalaciones, hay pasión en el box entre los mecánicos, los ingenieros y los pilotos, así que depende de nosotros. A por ello», confesó.

El próximo 23 de noviembre correrá el Gran Premio de Las Vegas, el antepenúltimo del Mundial para cerrar un año complejo para la ambición del asturiano. Aston Martin solo piensa en el nuevo curso, y Alonso también.