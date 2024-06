Fernando Alonso da detalles sobre su retirada de la F1: «Se que pronto llegará…»

Fernando Alonso ha hablado abiertamente sobre su retirada de la Fórmula 1. Es cierto que, a sus 42 años, el asturiano sigue en muy buena forma y sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla junto a Max Verstappen, pero por desgracia no es eterno y llegará un día en el que su rendimiento baje y tenga que decir adiós al Gran Circo. De momento, se siente con fuerzas para seguir y por eso renovó con Aston Martin hasta 2026.

«Sé que pronto llegará de nuevo, el momento en que diré adiós al 100% a la F1 y no sé exactamente qué haré», reconoció Fernando Alonso al ser preguntado sobre su retirada definitiva de la Fórmula 1. El ovetense ya se despidió de la competición en 2018 tras cuatro temporadas en las que se le apagó esa pasión que mantiene viva las victorias, los podios y el ser competitivo. Pelear por victorias era imposible y por el título más aún, y eso le llevó a retirarse.

Alonso estuvo dos años fuera de la competición buscando nuevas aventuras y nuevos retos y compitió en las 500 millas de Indianapolis y las 24 horas de Le Mans, donde salió vencedor en dos ocasiones (2018 y 2019) con Toyota. También probó suerte en el Dakar, el rally más duro del mundo, de la mano de Toyota. Casi tres años después de su retirada, Fernando volvió a la Fórmula 1 de la mano de Alpine (antes Renault), el equipo con el que consiguió sus dos títulos de campeón del mundo.

Tras dos años en Alpine, el 14 se embarcó en el proyecto de Aston Martin donde volvió a subir al podio y a soñar con la 33 durante las primeras carreras. Pero todos mejoraron y los verdes se quedaron atrás. Pelear por victorias a día de hoy es una utopía. No obstante, Magic Alonso sigue siendo uno de los pilotos más en forma de la parrilla, aunque él mismo reconoció que es consciente de que la retirada llegará pronto.

Fernando Alonso contó que en 2018, cuando decidió retirarse, creía que era el final de su historia en la F1 y pensó que eso era suficiente para su carrera, pero reconoce que «incluso cuando decidí parar, no podía». «Recuerdo que fue en 2007, firmé un contrato con McLaren por tres años después de ser campeón del mundo con Renault y estaba 200% seguro de que era mi último contrato. Entonces pensé que era mi última temporada en 2018 y dije adiós a la F1, pensando que era suficiente para mi carrera. Descubrí que, incluso cuando decidí parar, no podía», comentó en una entrevista en The Times.

Alonso, enfocado en los coches

Sus victorias en las 24 horas de Le Mans y su buen rendimiento en el debut en el Dakar le hicieron ver que todavía le quedaba mucha tela por cortar, y decidió volver a la Fórmula 1. Durante la entrevista, Alonso explicó que está 100% enfocado a los coches en su tiempo libre: «No he cambiado mucho porque sigo conduciendo coches todos los fines de semana». «Mi tiempo libre es conducir, no es que cuando tengo un fin de semana libre me dedique a otra afición», agregó.

Cuando no está compitiendo está en sus karts en Oviedo, pero Alonso siempre está montado en un coche cada fin de semana. Hasta Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, alucinaba con su compatriota al verle rendir a tan buen nivel con 42 años y dijo que «tal vez este tipo sea Superman».