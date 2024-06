De la Rosa da la clave de por qué Fernando Alonso sigue tan bien a los 42 años

Si hay alguien que conoce bien a Fernando Alonso, ese es Pedro Martínez de la Rosa. Ambos se conocen desde su época de karting y han compartido muchos años en la Fórmula 1. Actualmente, el ex piloto es embajador de Aston Martin y dio la clave de por qué el asturiano sigue en tan buena forma a sus 42 años, mejor incluso que algunos jóvenes de la parrilla, y reconoció que «tal vez este tipo sea Superman».

«Fernando se ha cuidado toda su vida. Su vida ha sido el automovilismo. Ha estado durmiendo, comiendo, viviendo para el automovilismo, y eso es lo que marca la diferencia. No llegas a los 40 en la Fórmula 1 si no te has cuidado al límite, y Fernando sí», comentó De la Rosa sobre el buen momento que atraviesa su amigo Fernando Alonso. Lo cierto es que el 14 sigue demostrando en cada carrera que, a sus 42 años, es el mejor piloto de la parrilla junto a Max Verstappen.

La sensación es que si el bicampeón del mundo de F1 tuviera un coche más competitivo, podría estar peleando por podios e incluso por victorias, como ya hiciera el año pasado en las primeras carreras. Pero el propio Fernando ha reconocido en varias ocasiones que cuando vea que su rendimiento baja considerablemente, y no está al nivel para competir, «inmediatamente querrá parar».

«El hecho de que tenga casi 43 años y que tendrá 45 cuando expire su nuevo contrato, y todavía está hablando de tal vez una extensión futura, creo que lo dice todo. Le conozco desde su época en el karting y no veo el final. Y luego, es uno de esos personajes que, si en algún momento de su carrera ve que su rendimiento está bajando, inmediatamente querrá parar», comentó De la Rosa sobre Fernando Alonso en una entrevista con Racing365.

De la Rosa y su anécdota con Alonso

De la Rosa es 10 años mayor que Fernando Alonso y desveló que hace una década, justo cuando él superó la cuarentena, el asturiano le pregunto qué era lo que sentía al superar la barrera de los 40, a lo que el catalán le dijo que «lo primero que vas a perder es la vista» y reconoció que pensó en usar lentillas para las carreras.

«Le dije: ‘Bueno, lo primero que vas a perder es la vista’. Empecé a pensar en usar lentes de contacto en las carreras, y cosas así. No sentí que estuviera perdiendo velocidad ni tiempos de reacción, pero dije: ‘Esta fue mi primera alarma’, que tengo que cuidar mi vista», confesó el embajador de Aston Martín.

«Me dijo que hizo una prueba el otro día y dijo: ‘Estoy por encima del 100 por ciento’. Su padre no lleva gafas, así que tal vez este tipo sea Superman», señaló Pedro de la Rosa sobre Alonso. No es para menos, porque pocos pilotos han sido capaces de llegar a esta edad siendo tan competitivos como lo es Superman Alonso. A sus 42 años, Magic sigue haciendo las delicias de todos los aficionados a la Fórmula 1 al volante del Aston Martin. El español es capaz de sacarle el máximo jugo posible al monoplaza y plantar batalla a rivales con un coche superior.