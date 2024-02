De la Rosa no asegura la continuidad de Alonso en la Fórmula 1: «Esa es la pregunta y no Mercedes»

El ex piloto, comentarista de la Fórmula 1 y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, habló en una entrevista del futuro de Fernando Alonso y fue muy claro sobre su posible retirada, relacionándola con el tema del que todo el mundo habla, su posible fichaje por Mercedes. El español conoce bien al bicampeón del mundo, comparten garaje y están mano a mano en la mayoría de Grandes Premios de un Mundial que arranca esta semana. Lewis Hamilton dejará su asiento libre en 2025 al marcharse a Ferrari y uno de los grandes candidatos a ocuparlo es el asturiano.

Por eso, al ser preguntado por si continuará en Aston Martin o agarrará el tren de Mercedes si existe la oportunidad, la respuesta de De la Rosa es bastante contundente: «No, no. Yo creo que la pregunta no es si Fernando se va a ir a otro equipo, yo creo que la pregunta es si Fernando va a continuar en la F1. Eso es lo más importante, que Fernando se quede, y esa es una decisión que no puede controlar ni Aston Martin ni ningún equipo, es un tema personal, privado, suyo».

Además, añadió que le agradó enormemente la decisión que Alonso adoptó públicamente: primero sentarse a negociar con Aston Martin y si el coche y la oferta más allá de 2024 no le convencen mirar otras opciones, siempre y cuando quiera seguir compitiendo. «Me gusta mucho lo que ha dicho, que cuando tome la decisión el primer equipo que va a considerar por un tema de lealtad es Aston Martin. Esas declaraciones le hacen todavía más grande», dijo De la Rosa.

En una entrevista concedida al diario AS, también detalló el momento que vive el equipo a escasos días de que arranque el Mundial. De la Rosa explicó que irán «introduciendo mejoras de manera gradual» en el AMR24 de Alonso y de Lance Stroll y que el visto en los test de pretemporada en Bahréin «no es el coche que acaba» el campeonato de F1.

De la Rosa confía en un buen año de Alonso en Aston Martin

«Si esas mejoras suponen un salto más grande o más pequeño se verá en la pista, la realidad te pone en tu lugar, pero el programa es introducir mejoras paulatinamente a lo largo de la temporada como hicimos el año pasado, no vamos a cambiar porque a McLaren le funcionase introducir un paquete muy fuerte en verano», prosiguió.

Después de tres días de entrenamientos en el Circuito Internacional de Sakhir, el escenario donde se abrirá el telón del Gran Circo a partir de este jueves con los Libres 1 y 2, viernes con los Libres 3 y clasificación y sábado con la carrera, De la Rosa dio su valoración acerca de los test. «El coche se parece mucho al del año pasado, no hay una característica que destacar ahora. Nos hemos centrado más en tandas largas para entender los compuestos y la degradación. Veremos en la clasificación».

Por último, el ex piloto español, que curiosamente sigue manteniendo la vuelta más rápida de la historia en Bahréin, no quiso hacer grandes promesas y ceñirse al rendimiento que se vea en pista cuando comience el show de la F1. «No se puede empezar una temporada pensando que hay un ganador. Aunque sí es verdad que es mejor prometer poco y dar mucho, que vender mucho y que la gente pida explicaciones», respondió al ser preguntado por el previsible dominio de Red Bull un año más.