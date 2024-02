La Fórmula 1 ha realizado un pronóstico del próximo Mundial y ha situado a Aston Martin como la quinta mejor escuadra de la parrilla. La competición ha realizado esta valoración calculando el ritmo de carrera de cada escudería después de lo visto en el los tres días de pretemporada en Bahréin y ha relegado al equipo de Fernando Alonso lejos de la pelea por los puestos nobles. Ya hicieron lo mismo el año pasado y se equivocaron por mucho…

Lógicamente, la competición no ha dudado en situar a Red Bull como el equipo a batir de la parrilla. El equipo que domina con mano de hierro la Fórmula 1 a lomos de su tricampeón mundial Max Verstappen volvió a asustar en la pretemporada y las palabras del piloto holandés, asegurando que el coche funciona exactamente como desea, han aumentado aún más el pesimismo entre sus rivales.

Por detrás, la F1 ya establece diferencias que pueden parecer extrañas a la luz de lo visto en la pretemporada. Por ejemplo, Ferrari no es el segundo mejor equipo en su pronóstico a pesar de que Carlos Sainz y Charles Leclerc marcaron el mejor tiempo en dos de las tres jornadas en el Circuito Internacional de Shakir.

Así, Mercedes es la escudería que aparece justo detrás de Red Bull a un ritmo 20 centésimas más lento por vuelta que Verstappen y compañía, según esta predicción sobre los ritmos de carrera. Dos centésimas por detrás de la escudería alemana se sitúa Ferrari y ya a 43 centésimas de los líderes figura McLaren. Por detrás, en quinta plaza, se sitúa Aston Martin a 62 centésimas del liderato.

It was just a test. 🤫#F1Testing pic.twitter.com/sOyjHjg82L

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 24, 2024