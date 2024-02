El test de Bahréin ha echado el cierre con Charles Leclerc en la primera posición de la última jornada, con los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz octavo y noveno, respectivamente, y Max Verstappen dejándose llevar para no confirmar aún más la enorme superioridad de su Red Bull. Final sin incidentes importantes a las tres únicas jornadas de pretemporada en el Circuito Internacional de Shakir, donde el Mundial de Fórmula 1 arrancará la semana que viene.

La cuarta posición final que cosechó este viernes Verstappen es la confirmación de que el test no es una foto precisa del estatus de la parrilla, aunque sí permite confirmar algunas intuiciones. Mucho más realistas son los simulacros de carrera al realizar tandas largas sin cambiar neumáticos y en esas series el vigente campeón reafirmó que su Red Bull es el mejor coche de la parrilla con diferencia.

«Max es el campeón del mundo y Red Bull domina el deporte. Solo podemos ver qué hacen. Creo que 19 pilotos del paddock piensan que no ganarán el Mundial». Así de crudo ha sido el mensaje de Fernando Alonso, el piloto más experimentado en toda la historia de la Fórmula 1, en este cierre de la pretemporada. Más claro, imposible.

And that's a wrap for 2024 pre-season #F1Testing 👊 pic.twitter.com/vXKqiR7BCb

Así que el Mundial parece un año más partido en dos: Red Bull y todos los demás. Y en este segundo vagón, los dos pilotos españoles tienen motivos para la esperanza. Carlos Sainz sale de Bahréin con la vuelta más rápida de los tres días, el 1:29.921 que registró el jueves. Este viernes, Leclerc paró el reloj en 1:30.322 y fue el mejor superando por 46 milésimas al Mercedes de George Russell.

El monegasco aprovechó así sus vueltas con el C5, el neumático más blando de la gama, mientras que Russell y el sorprendente Guanyu Zhou subido al churruscante coche verde fosforito del equipo Stake F1. Cuatro décimas ya respecto al mejor crono del día perdió Verstappen con el neumático C3, otra muestra de la superioridad del RB20.

That’s the end of #F1Testing.

Fernando closes out our three days on track by adding 75 laps to our total. pic.twitter.com/3dwj5D9uWw

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2024