Red Bull presenta el RB20 con el que Verstappen buscará su cuarto Mundial

Red Bull ha presentado este jueves su coche para el Mundial de Fórmula 1, en el que irán a la caza a por el cuarto título consecutivo de Max Verstappen y el tercero en constructores. Teñido de un azul oscuro prácticamente negro, característico de la livery del equipo austriaco, el RB20 es el nuevo monoplaza con el que los dos mejores pilotos de la parrilla volverán a competir mano a mano un año más.

El principal rival de Fernando Alonso y Aston Martin durante las primeras carreras del pasado curso ya tiene su nuevo avión para 2024. El vehículo ha sido presentado en la fábrica de Milton Keynes y cuenta varias novedades. La primera está en el morro, que ahora se engancha al alerón delantero en el primer elemento, cuando el año pasado lo hacía en el segundo. Esto hace que sea más largo con la idea de aprovechar al máximo la flexibilidad del alerón.

