El jefe de Aston Martin manda un mensaje esperanzador a Fernando Alonso tras los test de Bahrein

Los tests de Bahrein han confirmado las buenas sensaciones de Aston Martin y Fernando Alonso de cara a esta temporada que arranca en una semana. El equipo ya avisó de que este año su nuevo monoplaza sería una evolución del de 2023 no un cambio de concepto como sucedió el curso anterior, por lo que su salto no sería tan grande como el de la temporada pasada. No obstante, la sensación de los de Silverstone es de satisfacción y optimismo y el jefe del equipo, Mike Krack, aseguró que se esperan desarrollos «prometedores» durante el año.

El Team Manager de Aston Martin se mostró muy contento con el rendimiento del AMR24 durante los tests de Bahrein y reconoció que están centrados en asentar las mejoras introducidas en el monoplaza: «Ha sido una prueba exitosa desde nuestra perspectiva. Nos hemos centrado en nuestro programa y hemos trabajado gradualmente en las comprobaciones habituales del sistema y en los elementos de prueba».

«El AMR24 ha funcionado de forma fiable y entendemos muy bien cómo funciona el coche. Hemos demostrado el paso adelante durante el invierno, logrando ganancias y desempeño en áreas clave», agregó un Mike Krack muy contento con el rendimiento del coche durante las pruebas realizadas en esta pretemporada donde tanto Fernando Alonso como Lance Stroll han ido bastante bien con el Aston Martin.

No obstante, Krack reconoció que la temporada es larga y que no quieren quedarse estancados durante el curso como ocurrió el año pasado. Es por eso que el jefe de Aston Martin avisó de que tienen planeadas algunas evoluciones durante el curso bastante prometedoras: «Queda una larga temporada por delante y tenemos múltiples proyectos en desarrollo, de los cuales algunos son muy prometedores. Respetamos la competencia y esta prueba ha demostrado que toda la parrilla estará increíblemente igualada esta temporada, pero estamos emocionados por lo que nos espera».

Máxima igualdad en la parrilla

El luxemburgués confirmó que el objetivo para esta temporada es pelear con los equipos de la parte alta de la clasificación en un años en el que afirmó que «toda la parrilla estará increíblemente igualada». Una de las cosas más positivas de la pretemporada es que el Aston Martin de Fernando Alonso es el que menos degrada sus neumáticos, además de haber mostrado una gran fiabilidad durante el test.

Lo cierto es que Verstappen y Red Bull parecen estar varios escalones por encima del resto de equipos. Adrian Newey, el gurú del equipo de la bebida energética, lo ha vuelto a hacer y ha creado un auténtico avión como se vio el primer día de test en Bahrein. Max dio un golpe encima de la mesa y les metió un segundo a todos sus rivales al final de la sesión. No obstante, el más rápido de todos durante estos tres días ha sido Carlos Sainz, que fue el único que logró bajar del 1:30 en todo el test.

Aunque parece que Aston Martin no ha dicho su última palabra y podría haberse reservado algo para la primera carrera. Algunos expertos señalan que los verdes no han mostrado todas sus cartas y que guardan un as en la manga para Bahrein. El próximo fin de semana saldremos de dudas ya que todas montarán su mejor paquete para obtener el mejor resultado en el GP de Bahrein, que arranca en apenas una semana, el 3 de marzo.