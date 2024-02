El jefe de Aston Martin, Mike Krack, no se cortó sobre su deseo de renovar a Fernando Alonso para el Mundial de 2025. Cuando el propio piloto había abierto la puerta de salida en el día de la presentación del AMR24, el luxemburgués despejó toda duda que pudiera haber alrededor de los planes de la escudería y afirmó que quieren a Alonso, pues tienen «una gran relación, es parte del equipo, un miembro integral y estaríamos encantados de seguir en 2025 y más allá. Tenemos dos grandes pilotos, tan integrados, que haremos todo lo posible por retenerlos».

Después de aclararlo en una videoconferencia con un grupo reducido de prensa a nivel internacional, Mike Krack se dispuso a destapar la alfombra del AMR24, que fue presentado este lunes en la fábrica de Aston Martin, para luego sacarlo a pista en Silverstone. En su camino hacia el icónico circuito de Reino Unido, el directivo volvió a ser cuestionado por este asunto y su respuesta fue prácticamente la misma.

