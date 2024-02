Así es el AMR24, el coche de Fernando Alonso con Aston Martin para el Mundial de F1 2024

Aston Martin ha dado a conocer el AMR24, el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso espera conquistar su tercer Mundial de Fórmula 1. Después de meses de trabajo en la sombra, la escudería británica destapó la alfombra y enseñó al mundo su espectacular creación que fue el centro de atención en la espectacular presentación en la fábrica de Silverstone celebrada este lunes a las 9:00 horas.

Antes de sacarlo a pista por primera vez en uno de los circuitos más icónicos del calendario, Aston Martin presentó el AMR24 en un evento teñido de verde y negro y en el que Mike Krack reunió a todo el equipo al completo, para protagonizar una cita que los aficionados a la F1 esperaban con mucha expectación, pues se trata del segundo coche que pilotará todo un bicampeón del mundo con la escudería por la que firmó en agosto de 2022.

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024