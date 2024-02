Aston Martin calienta motores para la presentación del coche de Alonso con un vídeo enigmático

El nuevo Aston Martin de Fernando Alonso verá la luz a primera hora de la mañana de este lunes y en la escudería británica ya calientan motores de cara a un acto espectacular. La Fórmula 1 y la afición española esperan con ansia la puesta en escena del nuevo AMR24 con el que el bicampeón del mundo buscará la ansiada ’33’ y el equipo inglés lo sabe. Por ello está generando un gran revuelo en las redes sociales donde los aficionados han dejado constancia del hype que habita. Todo ‘a lo bajini’.

Aston Martin presentará este lunes 12 de febrero su nuevo monoplaza en un acto que tendrá lugar a partir de las 09.00 hora española y en la que Fernando Alonso será el principal protagonista. En la fábrica de Gaydon llevan meses trabajando a destajo para darle al campeón español un coche ganador y en las próximas horas verá la luz el bólido verde con el que aspirará a ganar la ’33’ y seguir codeándose con los mejores coches de la parrilla.

La expectación con respecto al AMR24 es muy grande y Aston Martin lleva días jugando con el ansia de los fans del Gran Circo. Lo último en aparecer por las redes sociales es un enigmático vídeo en el que el equipo inglés anuncia la presentación de forma peculiar.

Brothers in speed.

It's almost time to witness the power of three.

12.02.24#AstonMartin #DrivingAtTheLimit pic.twitter.com/MtsUqgFQQF

— Aston Martin (@astonmartin) February 11, 2024